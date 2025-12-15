Karadeniz'de İHA düşürüldü! MSB'den açıklama: "Bölgede vurularak düşürülmüştür"

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan ve kontrolden çıktığı belirlenen bir insansız hava aracının, hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla F-16’lara verilen alarm reaksiyon görevi kapsamında meskûn mahal dışında vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına yaklaşan ve düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Karadeniz üzerinden hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve Milli Kontrol'de görevli F-16 savaş uçaklarına alarm reaksiyon görevi verildiği ve meskûn mahal dışında vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır.
Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir.
Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür.

