PODCAST CANLI YAYIN

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi

İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonunda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, tedavisinin ardından ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çakar hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Çakar’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Giriş Tarihi:
Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi

İstanbul merkezli 16 ilde "bahis ve şike" soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonunda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, tedavisinin ardından ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Çakar hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

Serbest bırakılan Ahmet Çakar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"YASAL BAHİS SİTESİNDE ÜYELİĞİM BULUNMAKTADIR"

Ahmet Çakar savcılıkta verdiği ifadesinde, "Benim yasal bahis sitesinde üyeliğim bulunmaktadır. Bunun haricinde tam tarihini hatırlamamakla birlikte diğer yasal bahis sitelerinde üyeliğim olmuş olabilir. Bu hesaplarda çok cüzi miktarda ve uzun süre önce oynadığım için hangi bahis sitelerinde üyeliğim olduğunu şu an hatırlayamıyorum. MASAK raporlarından da anlaşılacağı üzere oyun oynadığım anlaşılacaktır" şeklinde konuştu.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

"EŞİM BANA VEKALET VERMİŞTİ"

Hayriye Arzu Çakar ve Ahmet Çakar'ın 2020 yılında toplam işlem tutarının önceki yıllara oranla fazla olması sebebiyle hesap hareketlerinin neden kaynaklandığı sorulması üzerine Çakar, "Eşim Hayriye adına kayıtlı Eminönü'nde bulunan taşınmazın satışına ilişkin eşim bana vekalet vermişti. Bu vekalet ile satışı ben gerçekleştirdim. Daha sonra bu parayı eşime havale ettim" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

"HAYATIM BOYUNCA YASA DIŞI BAHİS OYNAMADIM"

Yasa dışı bahis/kumar kapsamında haklarında bilgi bulunan kişilerle para hesap hareketlerinin neden kaynaklandığı sorulması üzerine Çakar, "Ben daha önceki ifademde bahse konu para transferlerinden bahsetmiştim. Ayrıca bu para transferlerine ilişkin bir kısım işlem açıklamaları da mevcuttur. Benim yasa dışı bahis hesabım yoktur. Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı' dedi. MASAK raporunda önceki dönemlere oranla 2025 yılında yüksek hesap hareketlerinin gözlemlendiği, bu hesap hareketlerinin neden kaynaklandığı sorulması üzerine Çakar, ' Ağustos 2025 döneminde anneme ait taşınmazın benim vekaletimle satışından kaynaklanmaktadır' şeklinde konuştu. 'William Hill Online' ve 'EuroBet' isimli bahis sitelerine kredi kartından gerçekleşen para transferleri sorulması üzerine Çakar cevaben, 'Bahse konu para transferlerini ben hatırlamıyorum. Ben göndermedim. MASAK raporunda da hangi banka kartı ile ne kadar gönderdiğim belirtilmemiştir. Aradan 21 yıl gibi uzun bir süre geçmesi sebebiyle para transferlerini hatırlamıyorum" dedi.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

"YASAL BAHİS SİTELERİ HARİCİNDE BAHİS OYNAMADIM'

Ahmet Çakar, "Ben kesinlikle şikeye karşı bir insanım. Nitekim televizyonlarda geçmiş dönemlerde, yani 1993 yılında bana gelen şike teklifini hep anlattım. Bahis oynadığım maçlar genellikle yurt dışı maçlarıdır. Bu bahis oynadığım maçlarda, maç sonucundan ziyade alt-üst gol olacak şeklinde oynarım. Genelde Avrupa takımlarına ve Avrupa maçlarına bahis yaparım.

Ülkemizde oynanan liglere minimum düzeyde bahis oynamışımdır. Ben şike veya maça bahis yapıldığına ilişkin doğrudan bilgim yoktur. Sadece bazı maçlardan, tabiri caizse işkillenince, yorum olarak bazı şeylerin anormal olduğunu spor programlarında bahsettim.

Ancak bunlara ilişkin doğrudan gözlemim ve bilgim yoktur. Yapılan ev araması sırasında telefonum ele geçirilememişti. Ben bunu emniyet ifademde detaylıca anlattım. Gözaltına alınmadan 1 gün önce dışarıda yemekteydim. Eve gece saat 01.00'de geldim. Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Hatta polislere arabamda olabileceğini belirttim. Arabamı kabaca kontrol ettiğimde telefonun olmadığını gördüm. Bu sırada polisler yanımdaydı. Ben gözaltındayken avukatım kıyafet temin etmek amacıyla evime girdiğinde, arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş.

Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış. Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış. Avukatımın anlattığına göre kullanılamaz haldeymiş. Telefonun akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ya hastanede kalmıştır ya da kaybolmuştur. Şu an kız kardeşimin bana vermiş olduğu telefonu kullanıyorum.

O telefon da şu an yanımda değildir. Ben yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı başladı! Terörsüz Türkiye ve asgari ücret masada
Güllü'nün ölümünde Sultan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan'dan tehdit: "Ben yanarsam ikimiz de yanarız"
Borsa İstanbul
Güllü'nün kızı Tuğyan’ın beden dili mercek altında: Kaygı yok vicdan yok
Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad'ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya'da gününü gün ediyor
Terörsüz Türkiye'de ikinci aşama! DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti | Hangi konular masada?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına şaşı bakan CHP'ye Boraltan tepkisi: Karabağ'da tekrarladılar!
Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Sydney’de Müslüman mezarlığına nefret saldırısı: Domuz kafaları bırakıldı
Ekranda pornografiye geçit yok! RTÜK'ten HBO MAX ve “Jasmine” isimli yapıma inceleme: Sapkınlığın başrolünde Asena Keskinci
Öcalan'dan SDG ve Kandil'e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi'ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında
NYT'nin İstanbul iddiası! Büyük deprem yakın mı? Uzmanlar açıkladı: "Yanılıyorlar"
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya alçak kumpas: Sahte yazışmalarla 40 milyon istediler!
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözyaşlarıyla uğurlandı
Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü
Mehmet Akif Ersoy'un tacizlerini Kenan Tekdağ'ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi
Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek