Yasa dışı bahis/kumar kapsamında haklarında bilgi bulunan kişilerle para hesap hareketlerinin neden kaynaklandığı sorulması üzerine Çakar, "Ben daha önceki ifademde bahse konu para transferlerinden bahsetmiştim. Ayrıca bu para transferlerine ilişkin bir kısım işlem açıklamaları da mevcuttur. Benim yasa dışı bahis hesabım yoktur. Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı' dedi. MASAK raporunda önceki dönemlere oranla 2025 yılında yüksek hesap hareketlerinin gözlemlendiği, bu hesap hareketlerinin neden kaynaklandığı sorulması üzerine Çakar, ' Ağustos 2025 döneminde anneme ait taşınmazın benim vekaletimle satışından kaynaklanmaktadır' şeklinde konuştu. 'William Hill Online' ve 'EuroBet' isimli bahis sitelerine kredi kartından gerçekleşen para transferleri sorulması üzerine Çakar cevaben, 'Bahse konu para transferlerini ben hatırlamıyorum. Ben göndermedim. MASAK raporunda da hangi banka kartı ile ne kadar gönderdiğim belirtilmemiştir. Aradan 21 yıl gibi uzun bir süre geçmesi sebebiyle para transferlerini hatırlamıyorum" d edi.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

"YASAL BAHİS SİTELERİ HARİCİNDE BAHİS OYNAMADIM'

Ahmet Çakar, "Ben kesinlikle şikeye karşı bir insanım. Nitekim televizyonlarda geçmiş dönemlerde, yani 1993 yılında bana gelen şike teklifini hep anlattım. Bahis oynadığım maçlar genellikle yurt dışı maçlarıdır. Bu bahis oynadığım maçlarda, maç sonucundan ziyade alt-üst gol olacak şeklinde oynarım. Genelde Avrupa takımlarına ve Avrupa maçlarına bahis yaparım.

Ülkemizde oynanan liglere minimum düzeyde bahis oynamışımdır. Ben şike veya maça bahis yapıldığına ilişkin doğrudan bilgim yoktur. Sadece bazı maçlardan, tabiri caizse işkillenince, yorum olarak bazı şeylerin anormal olduğunu spor programlarında bahsettim.

Ancak bunlara ilişkin doğrudan gözlemim ve bilgim yoktur. Yapılan ev araması sırasında telefonum ele geçirilememişti. Ben bunu emniyet ifademde detaylıca anlattım. Gözaltına alınmadan 1 gün önce dışarıda yemekteydim. Eve gece saat 01.00'de geldim. Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Hatta polislere arabamda olabileceğini belirttim. Arabamı kabaca kontrol ettiğimde telefonun olmadığını gördüm. Bu sırada polisler yanımdaydı. Ben gözaltındayken avukatım kıyafet temin etmek amacıyla evime girdiğinde, arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş.

Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış. Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış. Avukatımın anlattığına göre kullanılamaz haldeymiş. Telefonun akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ya hastanede kalmıştır ya da kaybolmuştur. Şu an kız kardeşimin bana vermiş olduğu telefonu kullanıyorum.

O telefon da şu an yanımda değildir. Ben yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.