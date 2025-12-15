Reyting rekorları kırıyordu! O dizi şimdi final yapıyor
Televizyon ekranlarında üç sezondur yer alan ve geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan yapım, yaşadığı kan kaybı sonrası final yapmaya hazırlanıyor.
Sezon başında hikayesinde yaşanan gelişmeler ve senaryo gidişatı nedeniyle izleyicilerden eleştiri alan dizi, reyting sıralamasında gerilere düşünce çare olarak yayın günü değişikliğine gidilmişti.
Büyük Umutlarla Başlamıştı
MF Yapım imzası taşıyan ve yayın hayatına başladığı ilk dönemde reyting rekorlarını altüst eden Bahar dizisi, son dönemde zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım, yeni sezonda beklenen ilgiyi göremedi. İzleyicilerden gelen senaryo eleştirileri ve düşen izlenme oranları, kanal yönetimini radikal kararlar almaya itti.
Gün Değişikliği Çare Olmadı
Dizinin reytinglerini toparlamak adına yapılan hamleler sonuçsuz kaldı. Üç sezondur Salı akşamları izleyici ile buluşan Bahar, reytinglerdeki düşüşü durdurmak amacıyla Pazar gününe alınmıştı. Ancak bu gün değişikliği de dizinin kaderini değiştirmeye yetmedi. Pazar gününün zorlu rekabet ortamında istenen başarıyı yakalayamayan dizi için final kararı kaçınılmaz oldu.
Final Bölümü Ne Zaman?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final tarihi resmen netleşti. Son yılların en yüksek açılış rekorlarına imza atan Bahar dizisi, 64. bölümü ile ekranlara veda edecek. İzleyiciler, dizinin final bölümünde hikayenin nasıl sonlanacağını şimdiden merak etmeye başladı.
Dev Oyuncu Kadrosu Veda Ediyor
Senaryosundaki tıkanıklıklar nedeniyle son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan dizi, güçlü kadrosuyla hafızalarda yer etmişti. Final bölümüyle birlikte şu isimler Bahar hikayesine nokta koyacak:
-
Demet Evgar
-
Buğra Gülsoy
-
Ecem Özkaya
-
Demirhan Demircioğlu
-
Nil Sude Albayrak
-
Füsun Demirel
-
Hatice Aslan