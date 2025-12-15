Reyting rekorları kırıyordu! O dizi şimdi final yapıyor

MF Yapım imzası taşıyan ve yayın hayatına başladığı ilk dönemde reyting rekorlarını altüst eden Bahar dizisi, son dönemde zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım, yeni sezonda beklenen ilgiyi göremedi. İzleyicilerden gelen senaryo eleştirileri ve düşen izlenme oranları, kanal yönetimini radikal kararlar almaya itti.

Gün Değişikliği Çare Olmadı

Dizinin reytinglerini toparlamak adına yapılan hamleler sonuçsuz kaldı. Üç sezondur Salı akşamları izleyici ile buluşan Bahar, reytinglerdeki düşüşü durdurmak amacıyla Pazar gününe alınmıştı. Ancak bu gün değişikliği de dizinin kaderini değiştirmeye yetmedi. Pazar gününün zorlu rekabet ortamında istenen başarıyı yakalayamayan dizi için final kararı kaçınılmaz oldu.