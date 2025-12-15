Güllü'nün ölümünde Sultan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan'dan tehdit: "Ben yanarsam ikimiz de yanarız"

Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin düğüm adım adım çözülüyor.

Balkondan düşen şarkıcının, kızı tarafından atıldığı iddiası gündemdeki sıcak konulardan biri.

Son olarak Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri ortaya çıktı. Kilit isim olan ve davanın seyrini değiştirebilecek nitelikte ifade verdi.

"TUĞYAN'IN ÇOCUĞU İÇİN BAKICI GÖRÜŞMESİNE GİTTİK"

CNN Türk'ün haberine göre; Sultan'ın anlattıkları şunlar oldu:

Ben olay gününden 1 gün önce Güllü'nün evine gitmiştim. Arada orada kalıyordum. Olay günü ben Tuğyan ve Güllü beraber Çınarcık'ta Güllü'nün evindeydik. O günün sabahında Tuğyan'la dışarı çıktık. Çınarcık'ta bulunan Turyol'un o taraflarda beraber takıldık. Saat yaklaşık 10:00–11:00 gibi çıkmıştık. Bir saat dışarıda vakit geçirdikten sonra eve geri döndük. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar dışarı çıktık. Yalova merkezde bulunan Star AVM'de Tuğyan'ın çocuğu için bakıcı görüşmesine gittik. Ancak görüştüğümüz kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Şahıs yabancı uyrukluydu.

"TUĞYAN'LA BERABER ÇINARCIK'A GEÇTİK"

Daha sonrasında Tuğyan'ın telefonu ile ilgili bir durum için Star AVM'de bulunan telefoncuya Tuğyan tek başına gitti. Ben o sırada onu kafede bekledim. Ancak işini halledememiş. Daha sonra beraber başka bir telefoncuya gittik. Gittiğimiz yerde Tuğyan telefonunu açtırabildi. Daha sonra Tuğyan'la beraber Çınarcık'a geçtik.

Foto: Takvim.com.tr

"HEP BERABER MUHABBET ETTİK, GÜL ANNE DUŞTAN ÇIKTIKTAN SONRA FİLM İZLEMEYE KARAR VERDİK"

Bu sırada Gül Anne'nin kiralamış olduğu aracı Tuğyan kullanıyordu. O araçla gidip geliyorduk. Çınarcık'taki eve geçtiğimizde saat 18:00 civarıydı. Eve geldiğimizde Gül Anne evdeydi. Hep beraber muhabbet ettik. Bakıcı görüşmesi hakkında konuştuk. Daha sonrasında Gül Anne, Tuğyan ile bana yemek siparişi verdi. Tam net olarak hatırlamamakla birlikte biz yemeğimizi yemeden önce ya da yedikten sonra Gül Anne duşa girdi. Duştan çıktıktan sonra üçümüz birlikte film izlemeye karar verdik.

"FİLM İZLERKEN TUĞYAN KERVAN'LA KONUŞMAK İÇİN ODASINA GİDİP GELİYORDU"

Biz film izlerken Tuğyan telefonla konuşmak için odasına gidip geliyordu. Tuğyan, Kervan ile konuşmak için içeriye gidiyordu. Kervan, Tuğyan'ın sevgilisidir. Ancak ikisinin imam nikahı da vardır. Gül Anne, Tuğyan'ın telefonla konuşmak için içeriye gidip gelmesinden rahatsız olmasından dolayı filmi kapattık. Gül Anne'nin Kervan'la bir problemi yoktur. Ancak kendisini pek sevmezdi. Bu nedenden dolayı Tuğyan ile aralarında daha önce bir problem olduğuna ben şahit olmadım.

"İKİMİZ DE DANS EDİYORDUK"

Filmi kapattıktan sonra Gül Anne ile müzik açtık, bu sırada Tuğyan da yanımızdaydı. Beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdikten sonra Tuğyan ile ben odaya geçtik. Ama önce hangimizin geçtiğini şu an net olarak hatırlamıyorum. Biz Tuğyan'la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim odada olduğum sırada Tuğyan da geri odaya geldi. Açık olan müzikte ikimiz de dans ediyorduk.

Foto: Takvim.com.tr

"MALKATA İSİMLİ MÜZİĞİ AÇMAMI İSTEDİ"

Daha sonra Tuğyan, "malkata" isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açtıktan kısa süre sonra Gül Anne içeriye yanımıza geldi ve oda bizle oynamaya başladı. Bana malkatayı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. (Yüzündeki dikişlerin gösterilmesi istendi. Sol alın tarafında dikiş izlerinin olduğu anlaşıldı.)

"YÜZÜMDEKİ YARA İZİNE BAKARKEN ARALARINDA KONUŞMA GEÇTİ"

Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odanın kapısının olduğu tarafta oynuyorduk. Gül Anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan'la yatağın arasından geçti. Ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarında dinletilen diyaloglardı. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi.

"ANNESİNİN KALÇASINA SARILARAK YUKARI DOĞRU ÇEKTİĞİNİ GÖRDÜM"

Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül Anne'nin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkasından annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisini yukarıya doğru çektiğini gördüm.

"BAY BAY DİYE BİR SÖZ DUYMADIM"

Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düştüğü anı gördüm. Gül Anne'nin düştüğü sırada "hadi görüşürüz", "bay bay" şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum.

TUĞYAN ÇIĞLIK ATIYORDU, ŞOK İÇİNDE KALDIM

Daha sonra Tuğyan "koş" şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çığlık atıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Daha sonra Tuğyan'ı başka bir hastaneye sevk edeceklerdi. Tuğyan bana yönelik olarak "o da gelecek" dedi ve aynı ambulansla gittik. Ben ilk hastanede tedavi almıştım.

TUĞYAN EVE GİDİP ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Biz hastaneye gittiğimizde Kervan orada bizi bekliyordu. Hastaneden çıktıktan sonra Kervan'ın evine gittik. Eve gittikten sonra Tuğyan üstünü değiştirdi ve geri hastaneye döndük. Biz geri döndüğümüzde Tuğyan annesinin öldüğünü öğrendi.

Foto: Takvim.com.tr

HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA EVE GİTTİK

Hastanede işimiz bittikten sonra Tuğyan, Tuğyan'ın dayısı Raşit, yengesi yani Raşit'in eşi ve onların oğlu, Kervan, ben ve Kervan'ın şoförü Kervan'ın Çınarcık'taki evine gittik. Bu sırada Tuğyan'la aramda herhangi bir muhabbet geçmedi. Çünkü hiç yalnız kalmamıştık. Ayrıca ben hâlâ olayın etkisi altındaydım.

HÜLYA ABLA BANA "GEL SENİ BANA GÖTÜREYİM" DEDİ

Yaklaşık yarım saat sonra aynı kişilerle Çınarcık'taki eve gittik. Biz eve gittiğimizde Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk Çınarcık'taki eve geçmişti. Biz evdeyken Hülya Abla yanımıza gelmişti. Bana "gel seni bana götüreyim" dedi. Ve ben onunla birlikte onun evine gittim.

HÜLYA ABLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDEN EMİN BİR ŞEKİLDE BENİ UYARDI

Hülya Abla, Güllü'nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik olarak "eğer böyle bir durum varsa, ki bence var, dikkat et kendine, o Güllü'nün kızı" dedi. Ben onların güçlü bir aile olmasından dolayı korktuğum için Güllü'nün ölümüne dair şahit olmuş olduğum durumu Hülya Abla dahil kimseye söyleyemedim.

"TUĞYAN'IN YAPMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ertesi gün cenaze olduktan sonra yeni tanışmış olduğum Bircan Abla bana "bak kızım sen Tuğyan'ı tanımıyorsun, ben ne olduğunu bilmiyorum, bunu Tuğyan'ın yapmış olabileceğini düşünüyorum, kendine çok dikkat et" dedi. İnsanlar bana ne olduğunu soruyorlardı ancak ben kimseye bir şey anlatmıyordum.

Fotoğraf: Takvim.com.tr

YALNIZ KALDIĞIMIZDA TUĞYAN BANA "BEN YANARSAM İKİMİZ DE YANARIZ" DEDİ

Ben Tuğyan'ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlamayı atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım. Bu süreçte Tuğyan'la yalnız kaldığımız bir ara bana "ben yanarsam ikimiz de yanarız" dedi. Tuğyan'ın bana bunu demesinin sebebi annesini ittiğini görmemdi.



Çünkü ben gördükten sonra tepki verdim ve o sırada Tuğyan bana bakarak "koş" dedi.

"SENİN ÜSTÜNE SUÇ ATACAĞINI BİR DAKİKA BİLE DÜŞÜNMEYECEK"

Akşam olunca tekrardan Hülya Ablanın yanına gittim, oraya Bircan Abla da gelmişti. Bircan Abla bana "Ben Tuğyan'la konuştum. Böyle bir şey olursa senin üstüne suç atacağını bir dakika bile düşünmeyecek" dedi. Tuğyan bunları Bircan Abla'ya bu olaydan dolayı kendisinin başına bir şey gelme ihtimaline karşı söylemiş. Ben bunları duyunca iyice korkmaya başladım.

ONA TAVIR ALIRSAM ÜZERİME SUÇ ATACAK DİYE KORKTUM

Bu olaylardan sonra Tuğyan'la beraber kalmamın ve beraber İstanbul'a gelip gitmemin tek bir nedeni ona karşı tavır alırsam gerçekten tahmin ettiğim gibi üzerime suçlamayı atmasından korkmamdı.

ANNESİ HAKKINDA KÜÇÜK SERZENİŞLERİ VARDI

Tuğyan'la annesi arasında ben büyük bir tartışmaya şahit olmadım. Tuğyan'ın annesine yönelik "öldüreceğim onu" tarzı mesajlarını, söylemlerini bu süreçte medyadan öğrendim. Tuğyan annesine yönelik her anne kız arasında olacak kadar küçük serzenişlerde bulunuyordu. Ancak bu denli büyük bir olaydan daha önce hiç bahsetmemişti.

BABAMA OLAYIN GERÇEĞİNİ HİÇ ANLATMAMIŞTIM

Arif Ulu benim babam olur. Babam alkollü olduğu bir gün bana dosyada yer alan beyanları söylemiştir. Ancak bunları neden söylediğini bilmiyorum. Çünkü ben ona bu olayın gerçeğini hiç anlatmamıştım. Tartıştığımız için bana onları demiş olabileceğini düşünüyorum.

ÖLDÜRME NEDENİ ANNESİNİN HAYAT BİÇİMİ OLABİLİR

Tuğyan'la hiç bir zaman Güllü'yü öldürmek için plan yapmadık. Tuğyan'ın Güllü'yü öldürmek için plan yaptığına şahit olmadım. Tuğyan'ın annesini öldürmesinin nedeninin küçüklüğünden bu yana gelen kırgınlıklar ve annesi Güllü'nün hayat biçimi olduğunu düşünüyorum. Benim bunları bilme nedenim Tuğyan'ın bana bunları olaydan sonra anlatmasıdır. Bana anlattığı şeyler annesinin geçmişte narkotik bağının olması, eşcinsel ilişkisinin olması gibi şeylerdir.

Olay gecesinden güvenlik kamerası görüntüleri Fotoğraf:Takvim.com.tr)

TUĞYAN'IN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM

Olayın gerçekleştiği gün her şey normaldi. Bir anda ne olduysa oldu. Benim de asıl korkma nedenim de buydu. Ben Tuğyan'ın uyuşturucu kullandığını hiç görmedim. Ancak çok eskiden kullandığını duymuştum. Annesi Güllü ile Tuğyan arasında uyuşturucu, para veya sevgilisi Kervan'dan kaynaklı büyük bir tartışmaya hiç bir zaman şahit olmadım. Bunun sebebi benden kaynaklıdır. Ben ikisi arasında bir tartışma çıksaydı ben bu ortamda bulunmazdım. Tuğyan da bu durumu bildiği için hiç böyle bir şey yaşanmadı.

Tuğyan'ın annesinin öldürülmesine ilişkin bütün bildiklerim bundandır ibarettir. 11/12/2025 tarihinden önce vermiş olduğum beyanlardaki çelişkili hususları kabul etmiyorum. Benim şu an huzurda söylediklerim doğrudur.

ARKADAŞI BİZE YURT DIŞINA GÖTÜRME TEKLİFİNDE BULUNDU

Tuğyan'ın eskiden arkadaşı olan Serhat Cevher'in İstanbul'da olduğumuz zaman Tuğyan'a yönelik "Yurtdışına git, oradan süreci takip et, ben insan kaçakçısıyım, seni de götürürüm" dedi. Bana yönelik olarak da "sen de onunla birlikte git" dedi. Serhat'ın neden böyle bir teklifte bulunduğunu bilmiyorum. Tuğyan'ın ona olayı anlattığını düşünmüyorum. Çünkü Serhat bir ara bana "Tuğyan mı yaptı, daha önce bana da söylemişti" demişti. Serhat'ı ben daha ilk defa gördüğüm için olayla ilgili herhangi bir şey söylemedim.

İSTANBUL'DA BULUNMAMIZIN KAÇMAKLA HERHANGİ BİR İLGİSİ YOKTU

Gözaltına alındığımız gün İstanbul'da olma nedenimizin yurtdışına kaçmakla herhangi bir ilgisi yoktu. Ben bugün doğruları anlattıktan sonra vicdanen rahatladım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bu nedenlerle hakkımda adli kontrol hükümleri uygulanmadan serbest bırakılmayı talep ediyorum dedi.