Kanarya yeniden ikinci! Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU

Fred (AA) ALTYAPIDAN İKİ GENÇ KADRODA Sakat, cezalı ve eksik oyuncular nedeniyle Fenerbahçe teknik heyeti, altyapıdan iki genç futbolcuyu maç kadrosuna dahil etti. 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ile 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, Konyaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde şans bekledi.

Domenico Tedesco (AA) VAR İNCELEMESİ SONRASI PENALTI KARARI Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 25. dakikasında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. DURAN YERDE KALDI HAKEM OYUNU SÜRDÜRDÜ Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe'de Jhon Duran, Uğurcan'ın müdahalesi sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular pozisyonun ardından penaltı itirazında bulunurken, hakem Ozan Ergün ilk anda oyunun devam etmesini istedi. VAR UYARISIYLA KARAR DEĞİŞTİ Pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine monitöre giden hakem Ozan Ergün, pozisyonu tekrar izledi. İncelemenin ardından Ergün, 25. dakikada penaltı noktasını gösterdi. TALISCA GOLÜ GETİRDİ Fenerbahçe'de kazanılan penaltıda topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu, 28. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek sarı-lacivertli takımı öne geçirdi.

Anderson Talisca (AA) TALISCA'DAN ŞOV Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, son dönemdeki yüksek formu ile dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız, son iki maçta 5 kez ağları havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşmasında 3 gol atan ve hat-trick yapan Talisca, ligdeki Konyaspor maçında ise 37 dakikada 2 gol attı.