Kanarya yeniden ikinci! Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, zorlu randevuda rakibini Anderson Talisca (2), Mert Müldür ve Asensio'nun golleriyle 4-0 yendi ve 3 puanın sahibi olarak yeniden ikinciliğe yükseldi. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk etti.
Dakikalar 28'i gösterirken Anderson Talisca, Duran'ın düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltıyı atıp takımını öne geçirdi. 30'da ise Mert Müldür, Edson Alvarez'in asistiye farkı ikiye çıkardı. Brezilyalı maestro, 37'de ev sahibi adına gol vuruşu yaparak skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede ise 87'de Marco Asensio ceza sahası içinde önüne düşen topu ağlarla buluşturdu. Mücadele 4-0 bitti.
Kanarya bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken Trabzonspor'un kaybı sonrasında ikinci sıraya yükseldi.
Sarı lacivertliler bir sonraki hafta Eyüpspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Talisca'nın içeri girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
12. dakikada Kerem'in sol taraftan ortasında top ceza sahasında savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Asensio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Bahadır, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı çeldi.
24. dakikada Jhon Duran, ceza sahası içi sol çaprazdan Uğurcan Yazğılı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozsiyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
28. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelerle buluşturdu. 1-0
30. dakikada Archie Brown'un sol taraftan ortasında herkesi aşan topu Asensio, sağ taraftan tekrardan içeriye ortaladı. Alverez'in dokunduğu meşin yuvarlak, Mert Müldür'ün vuruşunda savunmada Calusic'e de çarparak ağlara gitti. 2-0
37. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla set vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 3-0
44. dakikada Ederson'un uzun degajında topa yönelen Kerem Aktürkoğlu'nun kaleci Bahadır'ı çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Uğurcan son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.
45+3. dakikada Asansio'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarptıktan sonra Konyaspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
TEDESCO'DAN KONYASPOR MAÇINDA 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Brann karşılaşmasına göre ilk 11'de 2'si zorunlu olmak üzere 3 değişiklik yaptı.
DURAN 11'DE
Brann maçında ilk 11'de forma giyen Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, milli takımlarında bulunmaları nedeniyle Konyaspor karşısında görev alamadı. Tedesco, bu iki ismin yanı sıra İsmail Yüksek'i de yedek kulübesine çekti. İtalyan teknik adam, bu oyuncuların yerine Edson Alvarez, Marco Asensio ve Jhon Duran'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
SAVUNMADA BROWN
Konyaspor karşısında kalede yine Ederson'a görev veren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta sahada Edson Alvarez ile Fred Rodrigues görev yaparken, kanatlarda Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Hücum hattında ise Anderson Talisca ile Jhon Duran forma giydi.
ASENSIO FORMASINA KAVUŞTU
Sakatlığı nedeniyle Brann maçında kadroda yer almayan Marco Asensio, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuştu. Tecrübeli futbolcu, mücadeleye ilk 11'de başladı.
TALISCA 10 NUMARADA
Teknik direktör Domenico Tedesco, Asensio'yu bu karşılaşmada hücumun sağ kanadında görevlendirdi. Brann maçında hat-trick yapan Anderson Talisca ise Konyaspor karşısında 10 numara pozisyonunda sahaya çıktı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarda yer alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene kadroda yer almadı.
ALTYAPIDAN İKİ GENÇ KADRODA
Sakat, cezalı ve eksik oyuncular nedeniyle Fenerbahçe teknik heyeti, altyapıdan iki genç futbolcuyu maç kadrosuna dahil etti. 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ile 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, Konyaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde şans bekledi.
VAR İNCELEMESİ SONRASI PENALTI KARARI
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 25. dakikasında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
DURAN YERDE KALDI HAKEM OYUNU SÜRDÜRDÜ
Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe'de Jhon Duran, Uğurcan'ın müdahalesi sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular pozisyonun ardından penaltı itirazında bulunurken, hakem Ozan Ergün ilk anda oyunun devam etmesini istedi.
VAR UYARISIYLA KARAR DEĞİŞTİ
Pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine monitöre giden hakem Ozan Ergün, pozisyonu tekrar izledi. İncelemenin ardından Ergün, 25. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
TALISCA GOLÜ GETİRDİ
Fenerbahçe'de kazanılan penaltıda topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu, 28. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek sarı-lacivertli takımı öne geçirdi.
TALISCA'DAN ŞOV
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, son dönemdeki yüksek formu ile dikkat çekiyor.
Brezilyalı yıldız, son iki maçta 5 kez ağları havalandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşmasında 3 gol atan ve hat-trick yapan Talisca, ligdeki Konyaspor maçında ise 37 dakikada 2 gol attı.
EN FAZLA ŞUT İSTATİSTİĞİ
Süper Lig'de sahasında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, ilk yarıda dikkat çekici istatistiklere imza attı.
Konyaspor karşısında ilk yarıda 3 gol bulan Fenerbahçe, kaçırdığı pozisyonlarla da dikkat çekti.
Bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken (8) ve en yüksek beklenen gol değeri üreten (2.53 xG) takım Fenerbahçe oldu.
BROWN SAKATLANDI
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde mücadeleye ilk 11'de başlayan Archie Brown, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe'de Brown yerine 55. dakikada Levent Mercan oyuna dahil oldu.
Brown'un ardından Jhon Duran da sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran yerine 67. dakikada Sebastian Szymanski oyuna dahil oldu.