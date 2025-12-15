Bakan Yerlikaya’dan TBMM’de güvenlik raporu: 103 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı boyunca terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 103 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu, 30 terör eyleminin engellendiğini ve terör suçlarından aranan 439 kişinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunuma, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve CHP'ye başsağlığı dileyerek başladı.
"Türkiye Yüzyılı"nı "huzurun yüzyılı" yapma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, 688 bin personelle tüm suç türlerine karşı kesintisiz ve tavizsiz bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye" sürecini huzur, kalkınma ve kardeşliği büyütmeyi hedefleyen bir proje olarak nitelendirdi.
103 TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU
Terörle mücadele kapsamında 2025 yılı içinde kırsalda yürütülen operasyonlarda 308 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildiren Yerlikaya, İHA ve insanlı keşif uçaklarının toplam 44 bin 157 saat uçuş yaptığını söyledi. Bu süreçte 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere 103 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olduğunu, 30 terör eyleminin engellendiğini, terör suçlarından hapis araması bulunan 439 kişinin yakalandığını aktardı.
TERÖRLE MÜCADELEDE 2 BİN 578 KİŞİNİN TUTUKLANDI
Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, terör suçlarından aranan 71 kişi hakkında da kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti. Terörle mücadele kapsamında, 1602'si FETÖ, 746'sı DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 2 bin 578 kişinin tutuklandığını kaydetti.
Suç ve suçlularla mücadelede "Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli"nin devreye alındığını ifade eden Yerlikaya, bu model sayesinde her il için ayrı risk haritaları oluşturulduğunu ve güvenlik stratejilerinin buna göre şekillendirildiğini anlattı.
Güvenlik güçlerine tahsis edilen yaka kameralarının sayısının 104 bine ulaştığını belirten Yerlikaya, 2026'da yapılacak 60 bin yeni alımla bu sayının 164 bine çıkacağını bildirdi.
Göreve geldiği günden bu yana güvenlik filosunun güçlendirildiğini kaydeden Yerlikaya, 32 bin 270 yeni araç alımıyla ekip ve devriye sayılarının yaklaşık yüzde 30 artırıldığını belirterek, "Artık daha görünürüz, daha caydırıcıyız." dedi.
91 BİN 723 DAHA AZ SUÇ OLAYININ YAŞANDI
Yerlikaya, bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçlarda 49 bin 405, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 42 bin 315 olay azaldığını, toplamda 91 bin 723 daha az suç olayının yaşandığını söyledi.
Kadına yönelik şiddetle mücadeleye de değinen Yerlikaya, geçen yılın 11 ayında 327 olan kadın cinayeti sayısının bu yılın aynı döneminde 247'ye düştüğünü belirterek, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir mazeret, tereddüt, istisna olamaz." ifadesini kullandı.
Organize suçlarla mücadelede bu yılın 11 ayında 624 suç örgütünün çökertildiğini açıklayan Yerlikaya, bu operasyonlarda 7 bin 816 kişinin tutuklandığını bildirdi. Sosyal medyada sıkça adı geçen 11 suç örgütünün 8 elebaşının yakalandığını belirten Yerlikaya, "Biliniz ki diğerlerini nasıl yakaladıysak, onları da Allah'ın izniyle yakalayacağız." dedi.
"UYUŞTURUCU BİR İNSANLIK SUÇUDUR"
Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren Yerlikaya, "Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Biz, uyuşturucuya savaş açtık." ifadesini kullandı. Bu yıl 47 ton uyuşturucu madde ve 130 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini, narkotik suçlardan 40 bin 346 kişinin tutuklandığını aktardı.
590 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ DÖNDÜ
Düzensiz göçle mücadeleye de değinen Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bu yana 590 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü, 2016'dan bu yana gönüllü dönüş sayısının 1 milyon 330 bine ulaştığını söyledi.
GAZZE'YE 103 BİN TONU AŞKIN İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILDI
Bakan Yerlikaya, AFAD'ın Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerine de değinerek, İsrail'in saldırıları karşısında 103 bin tonu aşkın yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığını belirtti. Sunumunun sonunda 2026 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmede bulunan Yerlikaya, "Biz bu bütçeyi tek bir kuruşunu israf etmeden, milletimizin huzuru ve güvenliği için kullanacağız." dedi.