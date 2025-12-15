Bakan Yerlikaya’dan TBMM’de güvenlik raporu: 103 terörist ikna yoluyla teslim oldu

" Türkiye Yüzyılı"nı "huzurun yüzyılı" yapma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, 688 bin personelle tüm suç türlerine karşı kesintisiz ve tavizsiz bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye" sürecini huzur, kalkınma ve kardeşliği büyütmeyi hedefleyen bir proje olarak nitelendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunuma, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve CHP'ye başsağlığı dileyerek başladı.

103 TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU Terörle mücadele kapsamında 2025 yılı içinde kırsalda yürütülen operasyonlarda 308 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildiren Yerlikaya, İHA ve insanlı keşif uçaklarının toplam 44 bin 157 saat uçuş yaptığını söyledi. Bu süreçte 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere 103 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olduğunu, 30 terör eyleminin engellendiğini, terör suçlarından hapis araması bulunan 439 kişinin yakalandığını aktardı.





TERÖRLE MÜCADELEDE 2 BİN 578 KİŞİNİN TUTUKLANDI

Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, terör suçlarından aranan 71 kişi hakkında da kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti. Terörle mücadele kapsamında, 1602'si FETÖ, 746'sı DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 2 bin 578 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Suç ve suçlularla mücadelede "Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli"nin devreye alındığını ifade eden Yerlikaya, bu model sayesinde her il için ayrı risk haritaları oluşturulduğunu ve güvenlik stratejilerinin buna göre şekillendirildiğini anlattı.

Güvenlik güçlerine tahsis edilen yaka kameralarının sayısının 104 bine ulaştığını belirten Yerlikaya, 2026'da yapılacak 60 bin yeni alımla bu sayının 164 bine çıkacağını bildirdi.

Göreve geldiği günden bu yana güvenlik filosunun güçlendirildiğini kaydeden Yerlikaya, 32 bin 270 yeni araç alımıyla ekip ve devriye sayılarının yaklaşık yüzde 30 artırıldığını belirterek, "Artık daha görünürüz, daha caydırıcıyız." dedi.