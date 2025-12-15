Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı başladı! Terörsüz Türkiye ve asgari ücret masada

Ekonomik gelişmeler masada EKONOMİDE SON DURUM Toplantının bir diğer başlığı ise ekonomi olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler başta olmak üzere, ekonomideki son gelişmeler kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan tarafları kabul etti. (AA/12 Aralık 2025) 2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor. YASA DIŞI BAHİS VE KUMARLA MÜCADELE



Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışma görüşülecek. Yasa dışı bahis ile etkili mücadelede atılacak ilave adımlar belirlenecek.