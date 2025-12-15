Güllü'nün kızı Tuğyan’ın beden dili mercek altında: Kaygı yok vicdan yok
A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, Beden Dili Uzmanı Yeliz Ceyran ile birlikte Tuğyan'ın olay sonrası sergilediği soğukkanlı tavırları ve verdiği mikro ifadeleri analiz etti. Uzman değerlendirmeleri, şüphelinin davranışlarında dikkat çeken sinyalleri ortaya koydu.
A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, Beden Dili Uzmanı Yeliz Ceyran ile birlikte Tuğyan'ın olay sonrası sergilediği soğukkanlı tavırları ve verdiği sinyalleri mercek altına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden cenaze sürecine, röportaj anlarından mikro ifadelere kadar birçok detay uzman gözüyle analiz edildi.
"EVE GİRERKEN HİÇBİR KAYGI BELİRTİSİ YOK"
Olayın hemen ardından Tuğyan'ın apartmana giriş anlarına ait görüntüleri değerlendiren Beden Dili Uzmanı Yeliz Ceyran, şüphelinin son derece rahat bir profil çizdiğini vurguladı. Ceyran,
"Apartmana giriş anındaki beden dilini incelediğimizde çok rahat, herhangi bir stresi, kaygı ya da korkuya dair bir sinyali göremiyoruz. Asansöre binerken de gayet rutin, normal evine gider gibi bir tavır sergiliyor"
ifadelerini kullandı.
"VİCDAN DEĞİL, ÇIKAR VE KONTROL ODAKLI"
Tuğyan'ın olay sonrası tutumlarının belirli kişilik özelliklerine işaret ettiğini belirten Ceyran, sergilenen davranışların antisosyal ve manipülatif bir yapı ortaya koyduğunu söyledi. Uzman değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
"Bu olay sonrası sergilediği tutumlar sosyopat veya psikopat tanımlarına uyuyor. Ancak en doğru tanım; ileri derecede antisosyal ve manipülatif bir kişilik yapısıdır. Bu kişiler için vicdan önemli değildir; onlar için önemli olan çıkar ve kontroldür. Yaptıkları şeylerle ilgili asla suçluluk hissetmezler. Suçluluk hissetmedikleri için de oldukça rahat, doğal ve soğukkanlı bir tavır sergilerler."
CENAZEDEKİ AĞITLAR: "DUYGUSAL BİR PERFORMANS"
Tuğyan'ın annesinin cenaze törenindeki davranışlarını da değerlendiren Ceyran, sergilenen tutumların doğal yas süreciyle örtüşmediğini dile getirdi. Yaşananların bir rol olduğunu belirten Ceyran,
"Gerçek yas farklı yaşanır; duygular yavaş yavaş artar ve azalır. Ancak burada herkesin ilgisini çekecek şekilde, yüksek sesle gösterilmeye çalışılan, abartılı bir duygu durumu var. Bu tamamen kontrollü, algıya dayalı, 'duygusal performansı sahnelediği' bir durum. Sesi çok yüksek ama hiç alçalmıyor, baygınlık geçirmesi gibi durumlar gerçek duygulardan uzak" değerlendirmesinde bulundu.
GÖZLÜK DETAYI: "GERÇEKLERİ GİZLEME ÇABASI"
Tuğyan'ın cenaze süresince siyah güneş gözlüğü takmasına da dikkat çeken Ceyran, bunun bilinçli bir maskeleme davranışı olabileceğini ifade etti.
"Göz hareketleriyle çok fazla açık verdiğinin belki de bilincinde. Göz temasını kesiyor, gözlerini kapatıyor. Cenaze törenlerinde gözlük takılır ancak buradaki esas amaç biraz daha kontrollü olmak. Göz teması kurmaktan kaçınmak ve gözlerini saklamak için bu yöntemi kullanıyor"
dedi.
ELİ CEPTE CENAZEDEN AYRILDI: "EMPATİDEN YOKSUN"
Ceyran, Tuğyan'ın cenazenin hemen ardından elini cebine atarak rahat adımlarla yürüdüğü görüntüleri de yorumladı. Uzman değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Anneye karşı herhangi bir duygu hissetmiyor. Vicdani değerlerden ziyade bu kişiler için önemli olan 'yakalanmaktır'. Yanlış mı yapıyorum diye muhakeme etmezler, hesaplı ve kontrollü hareket ederler. Empati seviyesi düşük olduğu için duyguları hissetmezler, sadece taklit ederler. Cenaze sürecinde herhangi bir duygu olmadığı için sonrasında da bir duygu yaşaması beklenemez."
"SİZ Mİ ÖLDÜRDÜNÜZ?" SORUSUNDA ELE VEREN MİKRO İFADELER
Röportaj sırasında Tuğyan'a yöneltilen "Annenizi siz mi öldürdünüz?" sorusu karşısındaki tepkileri de değerlendiren Ceyran, bu anlarda yalan sinyalleri tespit edildiğini söyledi.
"Sorulara direkt cevap vermekten ziyade mikro gecikmeler yaşanıyor. Beyin o sırada cevap üretmeye çalışıyor. Soruları dolaylı yoldan, konuyu dağıtarak cevaplıyor. Çenenin yukarı doğru kalkması, savunmayla karışık bir güç gösterisidir. Gözlerini sürekli yumması, teması kesmek istemesi bilinçdışı bir harekettir. Ayrıca 'küçümseme' mikro ifadesi var; karşı tarafa söylediği yalanın kabul edilmesinden duyduğu bir hazdır bu."
YUTKUNMA VE DUDAK YALAMA: "STRES SEVİYESİ YÜKSELDİ"
Yeliz Ceyran, cinayet sorusu karşısında vücudun verdiği istemsiz tepkilere de dikkat çekti. Uzman değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"O sorunun karşısındaki mikro ifadeyi incelediğimizde; yutkunma ve dudak yalama görüyoruz. Bu da stres seviyesinin oldukça yükseldiğini, kontrol etmekte içsel bir çelişki yaşadığını bize gösteriyor. Çok sık yalan söyleyen kişilerde gözlemlenen bir durumdur."