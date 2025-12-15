Güllü'nün kızı Tuğyan’ın beden dili mercek altında: Kaygı yok vicdan yok

A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, Beden Dili Uzmanı Yeliz Ceyran ile birlikte Tuğyan'ın olay sonrası sergilediği soğukkanlı tavırları ve verdiği sinyalleri mercek altına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden cenaze sürecine, röportaj anlarından mikro ifadelere kadar birçok detay uzman gözüyle analiz edildi.

Güllü'nün kızının beden dili ne anlatıyor?

"EVE GİRERKEN HİÇBİR KAYGI BELİRTİSİ YOK"

Olayın hemen ardından Tuğyan'ın apartmana giriş anlarına ait görüntüleri değerlendiren Beden Dili Uzmanı Yeliz Ceyran, şüphelinin son derece rahat bir profil çizdiğini vurguladı. Ceyran,

"Apartmana giriş anındaki beden dilini incelediğimizde çok rahat, herhangi bir stresi, kaygı ya da korkuya dair bir sinyali göremiyoruz. Asansöre binerken de gayet rutin, normal evine gider gibi bir tavır sergiliyor"

ifadelerini kullandı.

"VİCDAN DEĞİL, ÇIKAR VE KONTROL ODAKLI"

Tuğyan'ın olay sonrası tutumlarının belirli kişilik özelliklerine işaret ettiğini belirten Ceyran, sergilenen davranışların antisosyal ve manipülatif bir yapı ortaya koyduğunu söyledi. Uzman değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu olay sonrası sergilediği tutumlar sosyopat veya psikopat tanımlarına uyuyor. Ancak en doğru tanım; ileri derecede antisosyal ve manipülatif bir kişilik yapısıdır. Bu kişiler için vicdan önemli değildir; onlar için önemli olan çıkar ve kontroldür. Yaptıkları şeylerle ilgili asla suçluluk hissetmezler. Suçluluk hissetmedikleri için de oldukça rahat, doğal ve soğukkanlı bir tavır sergilerler."