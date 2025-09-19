SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm ne zaman? Aşk ve Gözyaşı tekrarı ne zaman, saat kaçta?

ATV ekranlarının çok konuşulan dizisi Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle geçtiğimiz saatlerde izleyiciyle buluştu! Dizinin şimdiden 2. bölüm tarihi ve tekrar yayınları merak konusu oldu. Meyra ve Selim’in hayatındaki yeni gelişmeler yeni bölümde de ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki dizinin ikinci bölümü ne zaman yayınlanacak ve ilk bölümün tekrar saatleri neler?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Eylül 2025 , 23:31
Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm ne zaman? Aşk ve Gözyaşı tekrarı ne zaman, saat kaçta?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Şimdiden dizinin ikinci bölümü heyecanla beklenirken, yayın tarihleri ve tekrar saatleri de merak konusu oldu.

(atv)(atv)

2. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Aşk ve Gözyaşı 2. bölümü, 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak. Dizinin bu bölümünde Meyra ile Selim'in yaşadığı duygusal anlar izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak.

(atv)(atv)

Aşk ve Gözyaşı tekrarı ne zaman?

Diziyi kaçıranlar için tekrar yayınları atv yayın akışında listelendi.

Aşk ve Gözyaşı'nın tekrar bölümleri 19 Eylül itibarıyla şu saatlerde ekranda olacak:

20:00 (ilk bölüm)

22:20 (tekrar bölüm)

00:40 (tekrar bölüm)

Meyra’ya hayat veren Hande Erçel’den duygusal mesaj: Beni bendeki Hümeyra’yla tanıştırdınMeyra’ya hayat veren Hande Erçel’den duygusal mesaj: Beni bendeki Hümeyra’yla tanıştırdın
Meyra'ya hayat veren Hande Erçel'den duygusal mesaj: "Beni bendeki Hümeyra'yla tanıştırdın"

(atv)(atv)

Aşk ve Gözyaşı ne anlatıyor?

Barış Arduç'un Selim, Hande Erçel'in Meyra karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizi, O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanıyor. Dizi, aşkla gözyaşının iç içe geçtiği dramatik bir hikayeyi ekrana taşıyor.

Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyranın talihsizliği Selimin mucizesi: 3 ay ömrüm kalmış| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandıAşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyranın talihsizliği Selimin mucizesi: 3 ay ömrüm kalmış| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: Sabırsızlıkla bekliyorum
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul’da Biz Abdülhamid’in torunuyuz deyip mesajı verdi: Kudüs’ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Trendyol
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu’da 2 otel boşaltıldı
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP’li Ekrem İmamoğlu’na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra’nın talihsizliği Selim’in mucizesi: 3 ay ömrüm kalmış| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Aşk ve Gözyaşı
Kartal’ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’e ulaştı... 21 Eylül’ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP’ye sert tepki gösterdi: Ülkemize zarar vermeyecekler
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11’ini netleştirdi
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15’inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste
The Economist İsrail ABD’yi kaybediyor dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e endişelenin tavsiyesi
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Maşallah demeden geçmeyin! Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç’un kızı ilgi odağı oldu: Gupse Özay’a benzetildi