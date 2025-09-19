Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm ne zaman? Aşk ve Gözyaşı tekrarı ne zaman, saat kaçta?

ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Şimdiden dizinin ikinci bölümü heyecanla beklenirken, yayın tarihleri ve tekrar saatleri de merak konusu oldu.