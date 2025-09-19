Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm ne zaman? Aşk ve Gözyaşı tekrarı ne zaman, saat kaçta?

ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Şimdiden dizinin ikinci bölümü heyecanla beklenirken, yayın tarihleri ve tekrar saatleri de merak konusu oldu.
2. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Aşk ve Gözyaşı 2. bölümü, 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak. Dizinin bu bölümünde Meyra ile Selim'in yaşadığı duygusal anlar izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak.
Aşk ve Gözyaşı tekrarı ne zaman?
Diziyi kaçıranlar için tekrar yayınları atv yayın akışında listelendi.
Aşk ve Gözyaşı'nın tekrar bölümleri 19 Eylül itibarıyla şu saatlerde ekranda olacak:
20:00 (ilk bölüm)
22:20 (tekrar bölüm)
00:40 (tekrar bölüm)