Meyra’ya hayat veren Hande Erçel’den duygusal mesaj: “Beni bendeki Hümeyra’yla tanıştırdın”

ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı bu akşam ekran yolculuğuna başladı. Merakla beklenen dizinin fragmanı da sosyal medyada gündeme yerleşmiş ve beğeni toplamıştı. Dizinin başrolünde yer alan Hande Erçel, canlandırdığı “Meyra” karakterine dair duygusal bir paylaşım yaptı. İşte dizinin Meyra'sının Instagram hesabından paylaştığı o kare...

Sezonun iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin başrolünde yer alan Hande Erçel, hayat verdiği "Meyra" karakteri için yaptığı duygusal paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Hande Erçel'den Duygusal Meyra Mesajı

Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Meyra karakterine dair samimi sözler paylaştı. Erçel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gücünle, içinden taşmak isteyen her duyguyu sakinlikle karşılayışınla, başına gelenleri göğsünde yumuşatarak kendine çizdiğin yolla… En değerlisi de beni bendeki Hümeyra'yla tanıştırdığın için yerin şimdiden çok ayrı. Yolumuz ışık dolsun…"

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hande Erçel'in duygusal sözleri, kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisini çekti. "Meyra" karakteri şimdiden merak konusu olurken, paylaşımın ardından binlerce yorum ve beğeni geldi.

Aşk ve Gözyaşı dizisi Meyra ve Selim’in düğün yeri neresi?

Erçel'in bir takipçisi "Hande çok güzel yazmışsın duygulandım. Hümeyra hepimize ışık olsun. Uğurlu gelsin. Bu akşam seni televizyonda izleyecek olmak çok güzel. Seni seviyoruz. ❤️❤️❤️" yorumunu paylaştı.

Bebek gibi cildinin sırrı ortaya çıktı

Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu

Erçel'in paylaşımı, dizinin heyecanını artırdı. Aşk ve Gözyaşı'nın ilk bölümü bu akşam atv ekranlarına damga vurdu. Dizinin, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesi şimdiden izleyicilerden tam puan aldı.

