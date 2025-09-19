Meyra’ya hayat veren Hande Erçel’den duygusal mesaj: “Beni bendeki Hümeyra’yla tanıştırdın”

Sezonun iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin başrolünde yer alan Hande Erçel, hayat verdiği "Meyra" karakteri için yaptığı duygusal paylaşımla sosyal medyayı salladı.
Hande Erçel'den Duygusal Meyra Mesajı
Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Meyra karakterine dair samimi sözler paylaştı. Erçel, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gücünle, içinden taşmak isteyen her duyguyu sakinlikle karşılayışınla, başına gelenleri göğsünde yumuşatarak kendine çizdiğin yolla… En değerlisi de beni bendeki Hümeyra'yla tanıştırdığın için yerin şimdiden çok ayrı. Yolumuz ışık dolsun…"
Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hande Erçel'in duygusal sözleri, kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisini çekti. "Meyra" karakteri şimdiden merak konusu olurken, paylaşımın ardından binlerce yorum ve beğeni geldi.Aşk ve Gözyaşı dizisi Meyra ve Selim’in düğün yeri neresi?