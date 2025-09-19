Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle ekrana fırtına gibi giriş yaptı. Meyra'nın itirafıyla sarsılan Selim'in yaşadığı büyük şok, izleyiciyi gözyaşına boğarken sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler ikinci bölüm için sabırsızlanırken yeni fragman yayınlandı. Peki ilk bölümde neler yaşandı? 2. bölümde neler olacak, Meyra iyileşecek mi? İşte Aşk ve Gözyaşı'nın son fragmanı...
