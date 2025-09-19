PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle ekrana fırtına gibi giriş yaptı. Meyra'nın itirafıyla sarsılan Selim'in yaşadığı büyük şok, izleyiciyi gözyaşına boğarken sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler ikinci bölüm için sabırsızlanırken yeni fragman yayınlandı. Peki ilk bölümde neler yaşandı? 2. bölümde neler olacak, Meyra iyileşecek mi? İşte Aşk ve Gözyaşı'nın son fragmanı...

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, daha ilk bölümüyle ekranlarda adeta fırtına estirdi. Tutkulu hikayesi, güçlü oyunculukları ve izleyiciyi kalbinden yakalayan sahneleriyle kısa sürede gündeme oturan dizi, yeni sezona adeta damga vurdu.

İlk bölümde neler oldu?

Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Görkemli evliliklerinin ardında büyük çatlaklar saklayan Meyra ve Selim'in hikayesi, herkesi derinden etkiledi.

Selim'in boşanma kararı, Meyra'nın gizlediği büyük sırla sarsıldı.

"3 AY ÖMRÜM KALMIŞ"

Bölüm finalinde Meyra'nın itirafıyla ortaya çıkan beyin tümörü gerçeği ise diziyi adeta nefes kesen bir noktaya taşıdı.

SELİM BOŞANMA KARARINDAN VAZGEÇECEK Mİ?

İzleyiciler yeni bölümü heyecanla beklerken akıllarda soru işaretleri kaldı. Meyra'nın beynindeki tümör, Selim'i boşanma kararından vazgeçirecek mi? Meyra iyileşecek mi?

Yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm fragmanı yayınlandı
"BU GECE ÖLÜRSEM YALNIZ OLMAYAYIM DİYE Mİ?"

Fragmanda Selim'in Meyra'ya "Yanında kalmamı ister misin?" diye sorduğu görülüyor.

Meyra ise "Bu gece ölürsem yalnız olmayayım diye mi" yanıtını veriyor.

Dizinin son fragmanıyla 2. bölüm şimdiden merak konusu oldu.

Meyra’ya hayat veren Hande Erçel’den duygusal mesaj: Beni bendeki Hümeyra’yla tanıştırdın
Aşk ve Gözyaşı yeni bölümüyle 26 Eylül Cuma akşamı ekranda olacak.

Kaynak: atv, Takvim arşiv foto, sosyal medya

Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
