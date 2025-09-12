Atv yeni sezona yıldızlarla merhaba dedi

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi. Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi.

Çekimler, atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirildi.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı "A.B.İ" ilk kez tanıtım filmiyle izleyici karşısına çıktı.Reyting rekorları kıran dizilerin ve programların yer aldığı tanıtım filmi çok beğenildi.

Aşk ve Gözyaşı (Takvim.com.tr)