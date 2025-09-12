Atv yeni sezona yıldızlarla merhaba dedi

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, "Aynadaki Yabancı" dizisinden ilk tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı.
Can Borcu (Takvim.com.tr)
Ebru Özkan, Bülent İnal, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin rol aldığı "Can Borcu" geçen sene olduğu gibi bu sene de, izleyiciyi kendine çekmeyi başardı.
GözleriKaraDeniz (Takvim.com.tr)
Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı Karadeniz'de büyüyen Azil'in, yüreğini yakan imkânsız bir aşka sürüklendiği hikayesi "Gözleri Karadeniz", her Salı Atv 'de.
Kim Milyoner Olmak İster (Takvim.om.tr)
"Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca sunumu ile ekrana renk katıyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert (Takvim.com.tr)
Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçtiğimiz gün reytinglerin 20+ABC1 kategorisinde %4,29 izlenme oranı ve %33,64 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.
Esra Erol (Takvim.com.tr)
Yıllardır ekran yolculuğunu sürdüren ve adeta bir başarı hikayesine imza atan Esra Erol, hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Nihat Hatipoğlu, perşembeyi cumaya bağlayan gece 'Dosta Doğru'yla izleyiciyle buluşuyor.
Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor.