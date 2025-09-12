SON DAKİKA
Atv yeni sezona yıldızlarla merhaba dedi

Atv bu sezona da bomba gibi giriyor. Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen özel çekimlerde atv’nin ekran yüzleri bir araya geldi. Buluşma yıldızlar geçidine sahne oldu...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Eylül 2025
Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi. Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi.

Çekimler, atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirildi.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı "A.B.İ" ilk kez tanıtım filmiyle izleyici karşısına çıktı.Reyting rekorları kıran dizilerin ve programların yer aldığı tanıtım filmi çok beğenildi.

Aşk ve Gözyaşı (Takvim.com.tr)Aşk ve Gözyaşı (Takvim.com.tr)

Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması, başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı "Aşk ve Gözyaşı", 19 Eylül Cuma günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Kuruluş (Takvim.com.tr)Kuruluş (Takvim.com.tr)

Mert Yazıcıoğlu ile Kuruluş'ta, Orhan Bey devri başlıyor.

Aynadaki Yabancı (Takvim.com.tr)Aynadaki Yabancı (Takvim.com.tr)

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, "Aynadaki Yabancı" dizisinden ilk tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı.

Can Borcu (Takvim.com.tr)Can Borcu (Takvim.com.tr)

Ebru Özkan, Bülent İnal, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin rol aldığı "Can Borcu" geçen sene olduğu gibi bu sene de, izleyiciyi kendine çekmeyi başardı.

GözleriKaraDeniz (Takvim.com.tr)GözleriKaraDeniz (Takvim.com.tr)

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı Karadeniz'de büyüyen Azil'in, yüreğini yakan imkânsız bir aşka sürüklendiği hikayesi "Gözleri Karadeniz", her Salı Atv 'de.

Kim Milyoner Olmak İster (Takvim.om.tr)Kim Milyoner Olmak İster (Takvim.om.tr)

"Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca sunumu ile ekrana renk katıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert (Takvim.com.tr)Müge Anlı ile Tatlı Sert (Takvim.com.tr)

Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçtiğimiz gün reytinglerin 20+ABC1 kategorisinde %4,29 izlenme oranı ve %33,64 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Esra Erol (Takvim.com.tr)Esra Erol (Takvim.com.tr)

Yıllardır ekran yolculuğunu sürdüren ve adeta bir başarı hikayesine imza atan Esra Erol, hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Nihat Hatipoğlu, perşembeyi cumaya bağlayan gece 'Dosta Doğru'yla izleyiciyle buluşuyor.

Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor.

