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Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti! Osman Bey'in büyük sınavı: Bir tarafta vatan toprağı bir tarafta biricik kızı

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 171. Bölümünde vatan toprağı Söğüt’ten ve kızı Fatma Hatun’dan vazgeçmeyen Osman Bey, üzüntüsünü ve öfkesini Bala Hatun’a haykırdı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 23:56 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 00:53
Kuruluş Osman’ın 171. bölümü nefes kesti! Osman Bey’in büyük sınavı: Bir tarafta vatan toprağı bir tarafta biricik kızı

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Kuruluş Osman'ın 171. Bölümünde Sofia tarafından kaçırılan Fatma Hatun, Akhisar'da esir düştü.

Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)

"Leşini meydanlarda sallandıranda, o soysuz yüzünü cümle alem görecek! İmdi ne istersiniz benden, onu söyleyin!" diyen Osman Bey'e karşılık Lucas, Akhisar kuşatmasını geri çekmesini ve kızını sağ salim alabilmesi için diğer şartının da Söğüt'ün kendilerine verilmesi olduğunu söyledi. Osman Bey ise Akhisar Kalesi'ndeki kuşatmayı kaldırdı.

Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti!

Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)

Fatma Hatun, Yusuf ve Saruca; Osman Bey'den razı olduklarını ve Söğüt'ü teslim etmemesi gerektiğini haykırırken, Sofia ise esirlerin kurtuluş yolunun yalnızca bu olduğunu söyledi.

Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)

OSMAN BEY'İN BÜYÜK SINAVI: BİR TARAFTA VATAN TOPRAĞI BİR TARAFTA BİRİCİK KIZI
Fatma Hatun'u alamadan obaya dönmek zorunda kalan Osman Bey, büyük bir çıkmaza girdi. Öfkeli ve üzgün bir şekilde atıyla dörtnala ilerleyen Osman Bey'i Bala Hatun durdurdu.

Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)

Osman Bey, "Fatma'm! Kızım düşmanın elinde. Nasıl durayım Bala'm! Öfkem öyle büyük ki. O kaleyi yerle yeksan etmek isterim! Amma elimi kolumu bağladılar! Benim yüreğim yanar Bala'm! Evladım o soysuzların elinde! Bir tarafta devleti kurduğumuz topraklar Söğüt, diğer tarafta canım ciğerim mavi gözlüm Fatma'm!" diye haykırdı.

Kuruluş Osman 171. bölüm: Osman Bey'in büyük sınavı

Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)

OSMAN BEY'İN ACI DOLU KABUSU: FATMA HATUN'UN AKIBETİ NE OLACAK?
Osman Bey kâbusunda Söğüt meydanda kefen gibi beyaz bir elbise giyinmiş ve kızı Fatma Hatun'un şehadete yürüdüğünü gördü. "Fatma! Geldim kızım, seni kurtaracağım!" diyerek haykıran Osman Bey, meydanın başka bir köşesinden maskeli bir kadının "Geç kaldın Osman, Söğüt'ü kaybettin! Kızının celladı olacağım!" dediğine şahitlik etti.

Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)

Yayına ok gerip dar ağacına yürüyen Osman Bey'in attığı ok işlemedi. Osman Bey şaşkın bir halde Fatma Hatun'a doğru koşmaya başladı ama ne kadar koşsa da mesafe kısalmadı. Osman Bey'in kabusunda Fatma Hatun can çekişerek şehit düştü. Osman Bey'in bu kabusla uyanışının ardından yaşanacak gelişmeler seyirci tarafından merak konusu oldu.

Kuruluş Osman 171. bölüm: Osman Bey'in acı dolu kabusu

Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)

FATMA HATUN, SARUCA VE YUSUF İŞTE BÖYLE KURTULDU!
Osman Bey'in içerdeki planlarından haberdar olmak isteyen Lucas, Yusuf ve Saruca'yı kullanarak Begüm Hatun'u ve Bayhan Bey'i yanına çekmek için bir hamle yaptı. Görünürde Begüm Hatun ve Bayhan Bey, Osman Bey'in planlarını ifşa edecekmiş gibi davrandılar. Ancak bu hamle, Kayıların hainleri tuzağa düşürmek için hazırladığı büyük oyunun bir parçasıydı.

Kuruluş Osman 171. bölümde Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf böyle kurtuldu!

Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)Kuruluş Osman'ın 171. bölümü nefes kesti. (Foto: ATV)

Fatma Hatun'u kurtarmak için canlarını ortaya koyan Orhan Bey, Alaeddin Bey ve alplar Akhisar'a saldırarak Fatma'yı kurtardı. O sırada Lucas ve Sofia ise Osman Beyleri kandırmak için Fatma, Saruca ve Yusuf'a benzeyen üç kişi bulup onları Söğüt'e getirdi. Yaşanan büyük yüzleşme sırasında Fatma, Saruca ve Yusuf atlarıyla beraber Söğüt'e geldi. Emellerine ulaşamayan Sofia ile Lucas'ın tüm planları suya düşerken Kayılar ise muzafferdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 171. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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