700 bin TL'nin aylık faiz getirisi şekillendi! Garanti, Ziraat Bankası, İş Bankası, ING mevduat tablosu

1 Mayıs 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %49 seviyesine çekmesinin ardından özel ve kamu bankaları da mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncellemeye başladı. Vadeli mevduat faizleri bazı bankalarda %52 seviyelerine kadar tırmanırken yüksek tutarlı tasarruf sahipleri için cazip getiriler gündeme geldi. Peki mayıs ayında en yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte merak edilen oranlar.
Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:30