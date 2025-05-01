Kadraj Galeri Kadraj İkon 700 bin TL'nin aylık faiz getirisi şekillendi! Garanti, Ziraat Bankası, İş Bankası, ING mevduat tablosu

700 bin TL'nin aylık faiz getirisi şekillendi! Garanti, Ziraat Bankası, İş Bankası, ING mevduat tablosu

1 Mayıs 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %49 seviyesine çekmesinin ardından özel ve kamu bankaları da mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncellemeye başladı. Vadeli mevduat faizleri bazı bankalarda %52 seviyelerine kadar tırmanırken yüksek tutarlı tasarruf sahipleri için cazip getiriler gündeme geldi. Peki mayıs ayında en yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte merak edilen oranlar.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:30
700 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Garanti, Ziraat Bankası, İş Bankası, ING mevduat tablosu

1 Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen oranlarla birlikte vadeli mevduat hesaplarında rekabet zirveye ulaştı. En yüksek faiz oranları %52'ye kadar çıkarken özellikle yüksek tutarlı tasarruf sahipleri için ciddi kazanç fırsatları doğdu.

700 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Garanti, Ziraat Bankası, İş Bankası, ING mevduat tablosu

QNB
Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 26.082,19 TL

Vade Sonu Tutar: 726.082,19 TL

700 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Garanti, Ziraat Bankası, İş Bankası, ING mevduat tablosu

CEPTETEB
Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 26.082,19 TL

Vade Sonu Tutar: 726.082,19 TL

700 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Garanti, Ziraat Bankası, İş Bankası, ING mevduat tablosu

HSBC
Modern Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 26.082,19 TL

Vade Sonu Tutar: 726.082,19 TL

700 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Garanti, Ziraat Bankası, İş Bankası, ING mevduat tablosu

DenizBank
Kaptan Hesap

Faiz Oranı: %49,5

Net Kazanç: 25.821,37 TL

Vade Sonu Tutar 725.821,37 TL