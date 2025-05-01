700 bin TL'nin aylık faiz getirisi şekillendi! Garanti, Ziraat Bankası, İş Bankası, ING mevduat tablosu

1 Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen oranlarla birlikte vadeli mevduat hesaplarında rekabet zirveye ulaştı. En yüksek faiz oranları %52'ye kadar çıkarken özellikle yüksek tutarlı tasarruf sahipleri için ciddi kazanç fırsatları doğdu.