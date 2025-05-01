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Borsa Düşerken Onlar Uçtu! Nisan 2025'te En Çok Kazandıran 10 Hisse Belli Oldu

Borsa İstanbul'da Nisan ayı oldukça çalkantılı geçti. BİST100 endeksi ayı %6,02'lik düşüşle 9078,43 puandan tamamlarken, yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler de yok değildi. Endeksin genel olarak değer kaybettiği bu ayda bazı şirket hisseleri ise adeta coştu. İşte, Nisan 2025'te yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan 10 hisse senedi...

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 18:49 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 18:49
Borsa Düşerken Onlar Uçtu! Nisan 2025’te En Çok Kazandıran 10 Hisse Belli Oldu

Nisan 2025, Borsa İstanbul yatırımcıları için zorlu bir ay oldu. BIST100 endeksi %6'dan fazla düşerken, genel düşüş eğilimine rağmen bazı hisseler ralli yaptı.

Borsa Düşerken Onlar Uçtu! Nisan 2025’te En Çok Kazandıran 10 Hisse Belli Oldu

📊 Nisan Ayının Getiri Şampiyonları

Nisan ayında dikkat çeken kazanç performansları, özellikle ikinci kademe hisselerdeki hızlı yükselişler oldu. Hisse fiyatlarını birkaç katına çıkaran bu şirketler yatırımcıların odağına yerleşti.

Sıra Hisse Kodu Şirket Adı Mart Kapanış (TL) Nisan Kapanış (TL) Aylık Değişim (%)
1️⃣ SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş. 40,70 TL 127,00 TL +212,04%
2️⃣ DERHL Derlüks Yatırım Holding A.Ş. 50,20 TL 133,00 TL +164,94%
Borsa Düşerken Onlar Uçtu! Nisan 2025’te En Çok Kazandıran 10 Hisse Belli Oldu
3️⃣ CEMAS Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. 3,28 TL 7,26 TL +121,34%
4️⃣ DAGHL Dagi Yatırım Holding A.Ş. 55,25 TL 121,50 TL +119,91%
5️⃣ TERA Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 55,50 TL 115,70 TL +108,46%

Borsa Düşerken Onlar Uçtu! Nisan 2025’te En Çok Kazandıran 10 Hisse Belli Oldu
6️⃣ MOBTL Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş. 3,80 TL 7,51 TL +97,63%
7️⃣ GARFA Garanti Faktoring A.Ş. 16,62 TL 31,52 TL +89,65%

Borsa Düşerken Onlar Uçtu! Nisan 2025’te En Çok Kazandıran 10 Hisse Belli Oldu
8️⃣ TUREX Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 24,39 TL 42,60 TL +74,66%
9️⃣ CEMTS Çemtaş Çelik Makina A.Ş. 9,80 TL 17,00 TL +73,47%
🔟 GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm A.Ş. 99,90 TL 168,90 TL +69,07%
Borsa Düşerken Onlar Uçtu! Nisan 2025’te En Çok Kazandıran 10 Hisse Belli Oldu

BIST100 endeksi Nisan'da düşüş yaşasa da spekülatif ilgi gören hisseler, yatırımcıya yüksek prim getirdi. Özellikle varlık yönetimi, döküm, turizm ve iletişim sektörlerindeki hisseler rekor yükselişlerle dikkat çekti. Ayın zirvesinde ise %212'lik artışla Sümer Varlık (SMRVA) yer aldı.

Borsa Düşerken Onlar Uçtu! Nisan 2025’te En Çok Kazandıran 10 Hisse Belli Oldu

Fotoğraflar: AA