Borsa Düşerken Onlar Uçtu! Nisan 2025’te En Çok Kazandıran 10 Hisse Belli Oldu

Nisan 2025, Borsa İstanbul yatırımcıları için zorlu bir ay oldu. BIST100 endeksi %6'dan fazla düşerken, genel düşüş eğilimine rağmen bazı hisseler ralli yaptı.
📊 Nisan Ayının Getiri Şampiyonları
Nisan ayında dikkat çeken kazanç performansları, özellikle ikinci kademe hisselerdeki hızlı yükselişler oldu. Hisse fiyatlarını birkaç katına çıkaran bu şirketler yatırımcıların odağına yerleşti.
|Sıra
|Hisse Kodu
|Şirket Adı
|Mart Kapanış (TL)
|Nisan Kapanış (TL)
|Aylık Değişim (%)
|1️⃣
|SMRVA
|Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
|40,70 TL
|127,00 TL
|+212,04%
|2️⃣
|DERHL
|Derlüks Yatırım Holding A.Ş.
|50,20 TL
|133,00 TL
|+164,94%
|3️⃣
|CEMAS
|Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
|3,28 TL
|7,26 TL
|+121,34%
|4️⃣
|DAGHL
|Dagi Yatırım Holding A.Ş.
|55,25 TL
|121,50 TL
|+119,91%
|5️⃣
|TERA
|Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|55,50 TL
|115,70 TL
|+108,46%
|6️⃣
|MOBTL
|Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş.
|3,80 TL
|7,51 TL
|+97,63%
|7️⃣
|GARFA
|Garanti Faktoring A.Ş.
|16,62 TL
|31,52 TL
|+89,65%
BIST100 endeksi Nisan'da düşüş yaşasa da spekülatif ilgi gören hisseler, yatırımcıya yüksek prim getirdi. Özellikle varlık yönetimi, döküm, turizm ve iletişim sektörlerindeki hisseler rekor yükselişlerle dikkat çekti. Ayın zirvesinde ise %212'lik artışla Sümer Varlık (SMRVA) yer aldı.