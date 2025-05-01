Emekliye 30 bin TL’ye varan ilave ödeme! Yeni promosyon tablosu A’dan Z’ye belli oldu! Halkbank, TEB, ING, İş Bankası...

2025 yılı itibarıyla emeklilerin bankalarla imzaladığı promosyon anlaşmaları adeta yeni bir yarışa sahne oluyor. Maaşını belirli bir banka üzerinden almayı taahhüt eden emekliler karşılığında 12.000 TL'den başlayıp 27.000 TL'ye kadar ulaşan nakit promosyonlar kazanabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar ödüyor? Promosyon almak için hangi adımlar izlenmeli? İşte detaylı rehber...