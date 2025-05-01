Kadraj Galeri Kadraj İkon Emekliye 30 bin TL'ye varan ilave ödeme! Yeni promosyon tablosu A'dan Z'ye belli oldu! Halkbank, TEB, ING, İş Bankası...

Emekliye 30 bin TL'ye varan ilave ödeme! Yeni promosyon tablosu A'dan Z'ye belli oldu! Halkbank, TEB, ING, İş Bankası...

Emekliler için Mayıs 2025 itibarıyla banka promosyonları adeta yarışa dönüştü. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar SGK emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere 30 bin TL'ye varan promosyon fırsatları sunmaya başladı. Mevcut kampanyalarla birlikte emekliye sağlanan toplam nakit destek rekor seviyelere ulaştı. Peki 2025 Mayıs ayında hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu hangi banka sunuyor? İşte yeni liste haberimizde.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:32
Emekliye 30 bin TL’ye varan ilave ödeme! Yeni promosyon tablosu A’dan Z’ye belli oldu! Halkbank, TEB, ING, İş Bankası...

2025 yılı itibarıyla emeklilerin bankalarla imzaladığı promosyon anlaşmaları adeta yeni bir yarışa sahne oluyor. Maaşını belirli bir banka üzerinden almayı taahhüt eden emekliler karşılığında 12.000 TL'den başlayıp 27.000 TL'ye kadar ulaşan nakit promosyonlar kazanabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar ödüyor? Promosyon almak için hangi adımlar izlenmeli? İşte detaylı rehber...

Emekliye 30 bin TL’ye varan ilave ödeme! Yeni promosyon tablosu A’dan Z’ye belli oldu! Halkbank, TEB, ING, İş Bankası...

Promosyon Almak İçin Ne Yapmalı?

Emeklilerin promosyon alabilmesi için ilk adım, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımaları ve o bankadan maaş alacaklarına dair 3 yıllık bir taahhüt vermeleri. Bu işlem, bankaların şubelerinden yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden de hızlıca gerçekleştirilebiliyor.

Emekliye 30 bin TL’ye varan ilave ödeme! Yeni promosyon tablosu A’dan Z’ye belli oldu! Halkbank, TEB, ING, İş Bankası...

Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapmak da mümkün. Ancak bu durumda, alınan promosyonun yalnızca kalınan süreye tekabül eden kısmı emeklide kalıyor; geri kalan tutar bankaya iade ediliyor.

Emekliye 30 bin TL’ye varan ilave ödeme! Yeni promosyon tablosu A’dan Z’ye belli oldu! Halkbank, TEB, ING, İş Bankası...

Promosyon Tutarları Maaşa Göre Belirleniyor

Bankaların açıkladığı promosyon tutarları genellikle "en yüksek maaşı alan emeklilere" göre duyuruluyor. Emekli maaşı azaldıkça, alınacak promosyon tutarı da buna paralel olarak düşüyor. Emekliler promosyonlarını 3 yılda bir alma hakkına sahip olsa da, yılda bir alınması yönünde talepler artıyor.

Emekliye 30 bin TL’ye varan ilave ödeme! Yeni promosyon tablosu A’dan Z’ye belli oldu! Halkbank, TEB, ING, İş Bankası...

2025 Yılı Güncel Emekli Promosyonları

Aşağıda, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların emeklilere sunduğu güncel promosyon tutarları yer alıyor:

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Emekli maaşını TEB'e taşıyanlara:

12.000 TL ana promosyon

9.000 TL ek promosyon
Toplam: 21.000 TL'ye varan ödeme