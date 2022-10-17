Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 17.10.2022 10:07
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    • 17.10.2022 10:12
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    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 17 Ekim 2022 | SON DAKİKA: DNA sonucuna göre Perize Allak'ın kızı kim?

    Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınında bugünün konuları milyonları yine ekran başına kilitliyor. Motosikletiyle köy yoluna girdi, kurşunların hedefi oldu. 3 gün önce yaşanan husumet, cinayete anbean tanıklık eden patron! Mehmet Topaloğlu'nu kim, neden öldürdü? Perişan bir halde ortada kalan 3 çocuk, aşkı için ağlayan karısının gözyaşını silen koca, tuhaf inanışlar, beklenen o telefon! 4 çocuğunu bırakan Semra Çelik Müge Anlı'da! Evlat özlemiyle geçen 36 yıl, bir anne, iki ihtimal! Perize Allak'ın kızı kim? DNA testinden ne sonuç çıkacak? Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında Müge Anlı'da!

    MÜGE ANLI | CANLI YAYIN

    Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

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    Motosikletiyle köy yoluna girdi, kurşunların hedefi oldu. 3 gün önce yaşanan husumet, cinayete anbean tanıklık eden patron! Mehmet Topaloğlu'nu kim, neden öldürdü?

    Perişan bir halde ortada kalan 3 çocuk, aşkı için ağlayan karısının gözyaşını silen koca, tuhaf inanışlar, beklenen o telefon! 4 çocuğunu bırakan Semra Çelik Müge Anlı'da!

        Evlat özlemiyle geçen 36 yıl, bir anne, iki ihtimal! Perize Allak'ın kızı kim? DNA testinden ne sonuç çıkacak?

        Müge Anlı'da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni aldı elmasını da isteyip gözyaşlarına boğuldu
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        Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 17 Ekim 2022 | SON DAKİKA: DNA sonucuna göre Perize Allak'ın kızı kim?
            SON DAKİKA