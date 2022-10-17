MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE İZLE - 17 Ekim 2022 | SON DAKİKA: DNA sonucuna göre Perize Allak'ın kızı kim?

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Motosikletiyle köy yoluna girdi, kurşunların hedefi oldu. 3 gün önce yaşanan husumet, cinayete anbean tanıklık eden patron! Mehmet Topaloğlu'nu kim, neden öldürdü?
Perişan bir halde ortada kalan 3 çocuk, aşkı için ağlayan karısının gözyaşını silen koca, tuhaf inanışlar, beklenen o telefon! 4 çocuğunu bırakan Semra Çelik Müge Anlı'da!