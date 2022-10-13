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Haberler Magazin Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! "Aşklarının anahtarı" denilmişti gerçek bambaşka çıktı

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! "Aşklarının anahtarı" denilmişti gerçek bambaşka çıktı

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! "Aşklarının anahtarı" denilmişti gerçek bambaşka çıktı... 15 sezondur milyonları ATV ekranlarına kilitleyen ve adeta 'evin kızı' gibi olan Müge Anlı, evleneceği haberini canlı yayında paylaşmıştı. Kalbinin kapılarını Şinasi Yüzbaşıoğlu'na açan ve evlilik haberiyle sevenlerinin de yüzünü güldüren Müge Anlı geçtiğimiz haziran ayında evlendi. Nikah fotoğrafları merak edilirken çiftle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı'nın boynundaki anahtar şeklindeki kolyenin Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hediyesi olduğu ileri sürüldü hatta o kolyenin aşklarının simgesi olduğu bile iddia edildi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

13.10.2022 13:58 - Son Güncelleme: 13.10.2022 14:05
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! Aşklarının simgesi denilmişti gerçek bambaşka çıktı

AŞKLARININ ANAHTARI MI?

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! "Aşklarının anahtarı" denilmişti, gerçek bambaşka çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! Aşklarının simgesi denilmişti gerçek bambaşka çıktı

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğün fotoğrafları büyük bir merakla beklenirken, sevenleri tarafından ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! Aşklarının simgesi denilmişti gerçek bambaşka çıktı

Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022'de gözlerden ırak evlendi.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! Aşklarının simgesi denilmişti gerçek bambaşka çıktı

Geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! Aşklarının simgesi denilmişti gerçek bambaşka çıktı

YENİ HALİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gözlerden uzak bir evlilik sürdüren Müge Anlı'nın nikah masasına oturduktan sonra boynundan hiç çıkarmadığı kolyesi dikkat çekti.

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