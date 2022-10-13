Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! "Aşklarının anahtarı" denilmişti gerçek bambaşka çıktı
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! "Aşklarının anahtarı" denilmişti gerçek bambaşka çıktı... 15 sezondur milyonları ATV ekranlarına kilitleyen ve adeta 'evin kızı' gibi olan Müge Anlı, evleneceği haberini canlı yayında paylaşmıştı. Kalbinin kapılarını Şinasi Yüzbaşıoğlu'na açan ve evlilik haberiyle sevenlerinin de yüzünü güldüren Müge Anlı geçtiğimiz haziran ayında evlendi. Nikah fotoğrafları merak edilirken çiftle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı'nın boynundaki anahtar şeklindeki kolyenin Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hediyesi olduğu ileri sürüldü hatta o kolyenin aşklarının simgesi olduğu bile iddia edildi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.
13.10.2022 13:58 - Son Güncelleme: 13.10.2022 14:05
AŞKLARININ ANAHTARI MI?
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikahından sonra ortaya çıkan bomba detay! "Aşklarının anahtarı" denilmişti, gerçek bambaşka çıktı.
YENİ HALİ
İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gözlerden uzak bir evlilik sürdüren Müge Anlı'nın nikah masasına oturduktan sonra boynundan hiç çıkarmadığı kolyesi dikkat çekti.