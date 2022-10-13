SON DAKİKA: Müge Anlı’da cinayet itirafı! 3 yaşındaki Meryem’in ölümü tüyler ürpertti! WhatsApp mesajları ortaya çıkmıştı o isim tutuklandı

MÜGE ANLI'DA CİNAYET İTİRAFI!

"Scooter olayı yoktu. Recep o gün evdeydi. Ben Asya ile çizgi film izliyordum, Meryem uyuyordu sonra ağlayarak yanıma geldi. Recep de ağlamasın diye Meryem'i odaya götürdü, 'Babaa yapma, baba yapma' diye bağırıyordu ben de kalktım odaya gittim. Çocuğu kucağında çıplak ve baygın bir şekilde gördüm. 'Ne yaptın sen bu çocuğa?' dedim. Çığlık attım ben orada Recep de soğuk suyun altına soktu çocuğu. Sonra hastaneye gittik beni orada 'Scooter'dan düştü diyeceksin' diye tehdit etti." demişti