SON DAKİKA: Müge Anlı'da cinayet itirafı! 3 yaşındaki Meryem'in ölümü tüyler ürpertti! WhatsApp mesajları ortaya çıkmıştı o isim tutuklandı
Son dakika... Müge Anlı'da cinayet itirafı geldi 3 yaşındaki Meryem'in acı sonu tüyler ürpertti! WhatsApp mesajları ortaya çıkmıştı... 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın cinayete kurban gittiğine yönelik şüpheler üzerinde durulurken önceki gün anne Melisa, kızını sevgilisi Recep'in öldürdüğünü itiraf edilmişti. Asıl bomba Müge Anlı 12 Ekim canlı yayınında patladı. Savcılığa götürülen Recep Aldemir, Müge Anlı canlı yayınında "Melisa'nın 'suçluyum kızımı ben öldürdüm mesajı var" demiş ardından Melisa, Müge Anlı canlı yayınında sinir krizine girmişti. Bugün Müge Anlı'da son dakika gelişmesine göre Recep Aldemir, 3 yaşındaki Meryem'i nitelikli şekilde kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
13.10.2022 10:52 - Son Güncelleme: 13.10.2022 11:00
Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı 12 Ekim canlı yayınında, minik Meryem'in cinayetinde akıllara durgunluk veren gelişmeler yaşanmıştı.
MÜGE ANLI'DA CİNAYET İTİRAFI!
"Scooter olayı yoktu. Recep o gün evdeydi. Ben Asya ile çizgi film izliyordum, Meryem uyuyordu sonra ağlayarak yanıma geldi. Recep de ağlamasın diye Meryem'i odaya götürdü, 'Babaa yapma, baba yapma' diye bağırıyordu ben de kalktım odaya gittim. Çocuğu kucağında çıplak ve baygın bir şekilde gördüm. 'Ne yaptın sen bu çocuğa?' dedim. Çığlık attım ben orada Recep de soğuk suyun altına soktu çocuğu. Sonra hastaneye gittik beni orada 'Scooter'dan düştü diyeceksin' diye tehdit etti." demişti