Müge Anlı’da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni aldı elmasını da isteyip gözyaşlarına boğuldu

"BENİM DEDEKTİFLERİM SİZLERSİNİZ"

Dolandırıldığını iddia eden ve mağdur olduğunu söyleyen Japon kadın Müge Anlı'dan yardım istedi. Yumiko isimli kadının anlattıkları ise programa damga vurdu. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Müge Anlı programa, Japonya'da programının birçok kez haberi yapıldığını ve arkasında dedektifilerin olduğu sanıldığını söylerek başladı. O haberin görselini izleyicisiyle paylaşan ünlü sunucu seyircilerine dönerek benim 'dedektiflerim sizlersiniz' dedi.