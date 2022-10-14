Müge Anlı'da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni aldı elmasını da isteyip gözyaşlarına boğuldu
Müge Anlı'da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni Müge Anlı'nın elinden canlı yayında aldı. ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıla Japonyalı Yumiko Sakagami gelin olacaktı, turist oldu. Dolandırıldığını iddia eden ve mağdur olduğunu söyleyen Japonyalı Yumiko Sakagami, Müge Anlı'dan yardım istedi. Japonyalı Yumiko, verdiği parayı geri aldı. 4 milyon 300 bin Japon Yeni yeniden elinde olan Yumiko Sakagami ,aile yadigarı olduğunu ifade ettiği elmasını da istedi, gözyaşlarına boğuldu.
Müge Anlı'da Japonca kavga etmişlerdi... Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin Japon Yeni aldı, yetmedi, aile yadigarı olduğunu ifade ettiği elmasını da isteyip gözyaşlarına boğuldu.
ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı'ya kilometrelerce yolu aşarak Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığını iddia eden Japon kadın Yumiko katıldı.
"BENİM DEDEKTİFLERİM SİZLERSİNİZ"
Dolandırıldığını iddia eden ve mağdur olduğunu söyleyen Japon kadın Müge Anlı'dan yardım istedi. Yumiko isimli kadının anlattıkları ise programa damga vurdu. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Müge Anlı programa, Japonya'da programının birçok kez haberi yapıldığını ve arkasında dedektifilerin olduğu sanıldığını söylerek başladı. O haberin görselini izleyicisiyle paylaşan ünlü sunucu seyircilerine dönerek benim 'dedektiflerim sizlersiniz' dedi.
Japonya'da, Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan ile tanıştığı ve evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden Yumiko Sakagami, Müge Anlı'dan yardım istedi. Japonya'dan kalkarak Türkiye'ye gelen Yumiko, Gaziantep'te sevgilisi Mehmet Akif Turuşkan ile nişanlanmış.