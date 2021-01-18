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    • 18.01.2021 16:37
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    CANLI YAYIN İZLE linki 18 Ocak 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Sevgilisinden dünyaya gelen bebeğini karısına götürdü

    canlı yayınında bugün (18 Ocak 2021 Pazartesi) neler yaşanıyor? Sevgilisinden dünyaya gelen bebeğini karısına götürdü! 'dan şok iddia! yeni evine Esra Erol'da kavuşacak! Hamile olan nişanlısını terk etti! Barışacaklar mı yoksa yolları bir kez daha mı ayrılacak? Bu şaka çok konuşulacak! Esra Erol'un o anlarını sakın kaçırmayın! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol'da Atv canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol canlı yayında bugün (18 Ocak 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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    Haberler Televizyon Esra Erol CANLI YAYIN ATV İZLE linki 18 Ocak 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Sevgilisinden dünyaya gelen bebeğini karısına götürdü