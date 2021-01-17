Atv ekranların hafta içi her gün yayınlanan ve milyonların severek takip ettiği Esra Erol'da programının sunucu Esra Erol başarısının sırrını ve reyting rekorları kıran programının detaylarını sevenleriyle paylaştı.
Esra Erol "Pes etmek hiç defterimde yazan bir kavram değil. Önemli olan yapmak istediğim şeye ne kadar inandığım" açıklamasında bulundu.
ESRA EROL'UN GÜNLÜK TEMPOSU NASIL? GÜNE KAÇTA BAŞLAR, KANALA KAÇTA GELİR, NASIL BİR HAZIRLIK YAPARSINIZ?
Yoğun çalışan, iki çocuklu bir anne temposu benimki. Güne çok erken başlıyorum. Çocukların ders ve kahvaltılarıyla ilgilenip kanala gidiyorum. Hazırlık, yayın, yayın sonrası ertesi gün toplantısı derken çocukların uyku saatinden önce evde olup onlarla zaman geçirmeye çalışıyorum.
PROGRAMA KONUKLARI NASIL SEÇİYORSUNUZ?
Başvuru çok fazla olduğu için titiz seçim yapmamız gerekiyor. Ekip arkadaşlarım bu konuda çok iyiler. Belirli kriterlerimiz var. Canı sıkılanın değil, derdi olanın önceliği var bizde. İçinde çocuk olan konular ise daha öncelikli.
'KİMİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ ANLARIM'
Yıllardır hikayesi olan insanları konuk ediyorsunuz. İnsan sarrafı olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Asla... Çünkü insan mitolojideki Janus gibi, çok yüzü olan bir varlık. Ama deneyimlerimle, kimin yalan kimin doğru söylediğine dair pek yanıldığım söylenemez.
Programınızdaki sizin için en ilginç hikaye hangisiydi?
Her gün yeniden şaşırdığım konular oluyor. Ne zaman 'En ilginci bu' desem daha ilginciyle karşılaşıyoruz. Mesela geçen hafta, genç bir kızın daha hiç tanışmadığı, hayali bir sevgili uğruna ailesini ve yaşadığı şehri terk edip, ortada olmayan sevgilinin annesiyle yaşamaya başladığına tanık olduk.
Ekranda çok ciddi bir mücadele var. Bu rekabetin içinde olmak sizi yormuyor mu? Dost sandığınız ama reyting uğruna değiştiğini gördüğünüz insanlar oldu mu?
Benim rekabetim kendimledir, başkalarıyla değil. Başkalarıyla rekabet etmeye kalkarsanız yorulursunuz, kendinizle rekabet ederseniz hep daha iyiye odaklanırsınız. Sadece televizyonculukta değil, hayatım boyunca hep kendimi geçmek gibi bir hedefim oldu.
Yayında çok rahatsınız, konuklarla iletişiminiz çok iyi. Bu konuda farklı bir yeteneğiniz olduğunu düşünüyor musunuz?
Bir yeteneğim varsa o da olduğum gibi olmaktır. Kafamda başka gündemler taşımam. O gün orada ne için bulunuyorsam onun en iyisini yapmaya çalışıyorum o kadar.
'KORKUYLA YAŞANMAZ'
Programınız dizilerle yarışıyor. Bu stres yaratıyor mu? Reyting kaygısı yaşıyor musunuz? Her gün açıp reytinge bakıyor musunuz?
Televizyonda iş yapıp da reyting kaygısı taşımıyor olamazsınız. Reyting işimizin doğası. Ama reyting için olmayan bir şeyi var göstermem, olanı da abartmam. Neyse o.
Hiç ekranda olmama korkusu yaşadınız mı?
Hayır. Korkularla yaşayanlar ne hayatın hakkını verebilir, ne de mutlu olabilir.
Uzun yıllardır programınız aynı ilgiyle ekranda bunun sırrı nedir?
Birincisi insanlar kendilerini çok yalnız hissediyorlar ve benim programımda hem yaşadıkları sorunun benzerini yaşayan başkalarının da olduğunu görüyor, hem de çözülmez sandıkları sorunun çözüldüğüne tanık oluyorlar. İkincisi de, toplumun derininde yaşanan gerçeklere tanık olmak hoşlarına gidiyor.
Peki başarınızın sırrı nedir?
İnsanı odağa almak. Ailenin huzuru varsa toplumun da huzuru olur. Her programda dramdan beslenen bir reyting çabasında değilim, hiç de olmadım. O işin kolay tarafı. Dikkat ederseniz program içeriğinde hep aileyi bir araya getirmek için çaba harcıyoruz. Bulmak, barıştırmak gibi... Kavuşmaları izlemek her şeye değer. Ve tabii ki kanal yönetiminin sizin arkanızda durması, size inanması da çok önemli.
Programınıza daha çok kadınlar başvuruyor. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?
Kadınlar daha mücadeleci. Son dönemde mağdur erkeklerin programa başvurularında artış var. Sosyal medya yaygınlaştıkça mağduriyet de artıyor. İnsanlarımızın sosyal medya kullanımı ateşin ilk bulunuşuna benziyor. Doğru kullanırsanız yemek yaparsınız, yanlış kullanırsanız yangın çıkarırsınız.
'Esra Erol'da programı için bir misyonunuz var mı?
Olmaz mı? Yapmaya çalıştığım şey, umutsuz hisseden insanlara 'Nefes aldıkça umut da var' demek. Ve yaşadıkları ne olursa olsun asla yalnız olmadıklarını hatırlatmak.
Programda olaylara tepki vermemek için kendinizi nasıl tutuyorsunuz?
Kendimi tutmuyorum. Durum ne gerektiriyorsa o tepkiyi veriyorum ve bunu söze de döküyorum. Kasmıyorum, doğallık en büyük servet.
Çok esprili birisiniz. İleride sahneye çıkıp anılarınızı anlatır mısınız?
Neden olmasın? Hayatın kime ne getireceği hiç belli olmaz. Anlatacak yeterince hikaye biriktirirsem olabilir tabii.
İki-üç yıl zorluk çekmişsiniz. Gittiğiniz görüşmelerde reddedildiğiniz olmuş. Hiç pes etmeyi düşündünüz mü?
Pes etmek hiç defterimde yazan bir kavram değil. Önemli olan yapmak istediğim şeye ne kadar inandığım.
Konukların gerçekten hikayesi olduğu için mi yoksa ekrana çıkmak için mi geldiklerini nasıl ayırt ediyorsunuz? Sırf sizi görmek için gelen bile vardır...
Allah'a hamd olsun sevenim, tanışmak isteyenim, görmek için gelenim de çok. Konuklar pek çok aşamadan geçerek belirleniyor, sorun yaşamıyoruz.
Son dönemde su tasarrufuna dikkat çeken paylaşımlar yapıyorsunuz...
Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyorum. Su 'Tükeniyorum' diyemeyeceği için, insanların suyun sözcüsü olmaları için çalışıyorum.
EVE GİRERKEN İŞİ DIŞARIDA BIRAKIYORUZ
Eşinizle aynı zamanda çok iyi arkadaşsınız. Nasıl bir ilişki sizinki?
Eve girerken işi dışarda, işe girerken evi dışarda bırakıyoruz. Bir de biz, sadece çocuklarını büyüten, bir arada ama kafaca uzakta bir çift değiliz. Bu nedenle yaptığınız işle ilgili yanında yüksek sesle düşünebileceğiniz biri olması büyük lüks tabii ki.
Oğullarınızla ilişkiniz nasıl? Nasıl bir annesiniz?
Onları topluma ve tüm canlılara saygılı iki erkek olarak yetiştirmeye çalışıyorum. "Yok" ne demek, "sorumlu olmak" ne demek onları öğretmeye çaba harcıyorum. Her istediklerini almayı doğru bulan bir anne değilim. Şımarık değil, değer bilen bireyler olsunlar istiyorum.
Anneliğin size kattığı en belirgin özellik ne?
Empati, kaygı ve sabır. Çocuklarımın ne hissettiği benim ne hissettiğimden önemli oluyor. Onlar için kaygılanıyorum. Ve onların tüm sorularına cevap verecek kadar sabırlı olmam gerekiyor.
Bu koşuşturma içerisinde siz neredesiniz?
Hafta içi beş gün canlı yayınla iki çocuk büyütme arasında bir yerdeyim. İkisi de farklı sorumluluklar. Kendim için her fırsatta kitap okumaya çalışıyorum. En son Leyla Erbil'in 'Mektup Aşkları'nı okudum. 'Ahmed Arif'in 'Leyla Erbil'e duyduğu aşkı ve o aşkla yazdığı şiirlerin nedenini anlamak büyük keyif. Şimdilerde de Carl Honore'nin 'Yavaş'ını okuyorum. Yavaşlamayı öğrenmek gerekiyor. Kitapta Gandhi'nin bir ifadesi var: "Hayatta hızlanmaktan daha önemli şeyler de var."