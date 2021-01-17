Ekranda çok ciddi bir mücadele var. Bu rekabetin içinde olmak sizi yormuyor mu? Dost sandığınız ama reyting uğruna değiştiğini gördüğünüz insanlar oldu mu?

Benim rekabetim kendimledir, başkalarıyla değil. Başkalarıyla rekabet etmeye kalkarsanız yorulursunuz, kendinizle rekabet ederseniz hep daha iyiye odaklanırsınız. Sadece televizyonculukta değil, hayatım boyunca hep kendimi geçmek gibi bir hedefim oldu.