Esra Erol'un annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Adeta ablası gibi duruyor..."
Esra Erol'un annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Adeta ablası gibi duruyor..." dedirten Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol, güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı desek yeridir. Gerek sunuculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Esra Erol. Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol bu kez bambaşka biriyle gündemde. O isim Esra Erol'un annesi Necla Hanım... Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol, kızı Esra Erol'un adeta ablası gibi duruyor. Gençlik yıllarındaki hali ise şimdiki güzellere taş çıkartacak cinsten...
Esra Erol'un annesi "Adeta ablası gibi duruyor..." dedirtti. 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren başarılı sunucu Esra Erol annesine olan benzerliğiyle sosyal medya gündeminde. Esra Erol'un annesinin gençliği ise güzel oyuncuyu gölgede bıraktı. İşte başta Esra Erol olmak üzere, ünlülerin aileleri...