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Esra Erol'un annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Adeta ablası gibi duruyor..."

Esra Erol'un annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Adeta ablası gibi duruyor..." dedirten Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol, güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı desek yeridir. Gerek sunuculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Esra Erol. Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol bu kez bambaşka biriyle gündemde. O isim Esra Erol'un annesi Necla Hanım... Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol, kızı Esra Erol'un adeta ablası gibi duruyor. Gençlik yıllarındaki hali ise şimdiki güzellere taş çıkartacak cinsten...

06.01.2021 17:50 - Son Güncelleme: 06.01.2021 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





