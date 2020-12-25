

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Meral Duyar'ın 15 yaşındaki kızı Buket Duyar, 22 Kasım'dan bu yana kayıptı... Anne Meral Duyar, kızının evden kaçıp kaçıp 32 yaşındaki Damla Yalçın'ın evinde kaldığını belirtti. Canlı yayına bağlanan Damla Yalçın, Buket'in Şükrü Akıncı ile evine geldiğini ve 5 kereden fazla görmediğini iddia etti.

Damla Yalçın'ın canlı yayına bağlanmasının ardından peş peşe ihbar telefonları geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan bir kişi, Hasan Koyun ve Damla Yalçın'ın evlerinde küçük kızların olduğunu söyledi.