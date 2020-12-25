Esra Erol canlı yayında bugün (25 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
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ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Meral Duyar'ın 15 yaşındaki kızı Buket Duyar, 22 Kasım'dan bu yana kayıptı... Anne Meral Duyar, kızının evden kaçıp kaçıp 32 yaşındaki Damla Yalçın'ın evinde kaldığını belirtti. Canlı yayına bağlanan Damla Yalçın, Buket'in Şükrü Akıncı ile evine geldiğini ve 5 kereden fazla görmediğini iddia etti.
Damla Yalçın'ın canlı yayına bağlanmasının ardından peş peşe ihbar telefonları geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan bir kişi, Hasan Koyun ve Damla Yalçın'ın evlerinde küçük kızların olduğunu söyledi.
Bir diğer ihbar telefonun da ise, Hasan Koyun'un madde bağımlısı olduğu ifade edilirken, 3 katlı bir binada yaşadığı altı göstermelik mobilyacı dükkanı olduğu üstünün başka bir dünyanın yaşandığı belirtildi.
Canlı yayına bağlanan Hasan Koyun, Meral Duyar'a "Çok geçmiş olsun diliyorum annesine, acısını hep beraber paylaşıyoruz. Buket'i Şükrü sayesinde tanıdık. 30 yaşındaki bir kadınla eş değer olgunlukta." dedi.
Açıklamalarına devam eden Hasan Koyun, "Ahmet Akbaş ile Damla Yalçın'ın evinde Şükrü ve Buket'in aynı evde hep beraber kaldıklarını biliyordum" dedi. Damla Yalçın'ın evinin dışında Şükrü ile Buket'in ayrı bir evinin daha olduğunu belirten Hasan Koyun, "Şükrü, Damla, Onur, Ahmet Akbaş; Buket'in şikayetiyle zaten alındılar. Hatta Şükrü operasyonlu bir şekilde alındı." ifadelerini kullandı.
Hasan Koyun'un bu açıklamalarından sonra canlı yayına bağlanan Şükrü Akıncı, "Buket'in nerede olduğunu bilmiş olsam annesinin yanında olurdu." dedi. Buket'in yaşından haberi olmadığını iddia eden Şükrü Akıncı, "Ailem burada değil dışarıda kaldım' dedi. Ben buna yardımcı oldum" ifadelerini kullandı.
Damla Yalçın'ın evinde Buket ile kalmadığını iddia eden Şükrü Akıncı, "Onlar kendi kafalarında senaryo yazmış" açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından Buket'in mesaj attığı Hasan Koyun, en son gören Damla Yalçın ve erkek arkadaşı Şükrü Akıncı canlı yayında karşı karşıya geldi. Canlı yayında yüzleşen Şükrü Akıncı, "15 gün önce Hasan Koyun'a 'Buket'i gördün mü?' diye aradığımda neden 'Ben bilmiyorum, görmedim' dedi." ifadelerini kullandı. Ancak Buket'in Hasan Koyun'un evinde kaldığı ortaya çıktı.
Yaşanan olayların ardından Esra Erol, Buket Duyar'ın bulunduğunu açıkladı. Denizli'den canlı bağlantı yapan Esra Erol ekibi, Buket'in çocuk sığınma evine yerleştirildiğini ifadesinde de Hasan Koyun'un zorla alıkoyduğunu ve darp edildiğini söylediğini belirtti.
Bu açıklamalarından ardından öfkesine hakim olamayan Şükrü Akıncı, canlı yayında Hasan Koyun'a saldırdı. Canlı yayında yapılan bu açıklamaların ardından Alibeyköy Asayiş ve Eyüpsultan Asayiş'den gelen ekipler Hasan Koyun'u gözaltına aldı.