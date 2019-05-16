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  • 16.05.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 18:18

5. sezon ne zaman başlayacak? Black Mirror 5. sezon fragmanı yayında!

'un yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Şimdi izleyiciler merakla Black Mirror 5. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Merakla beklenen Black Mirror 5. sezon fragmanı yayınlandı.

Black Mirror 5. sezon ne zaman?

Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi bulunan dizisinin yeni sezonu için geri sayımı başladı. "Black Mirror 5. sezon ne zaman başlayacak?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor.

BLACK MİRROR 5. YENİ SEZON FRAGMANI! YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Mirror, gelecek hakkında üç yeni hikâye ile 5 Haziran'da Netflix üzerinden izleyici karşısına çıkacak. Dizinin bu sezon 3 bölümden oluşacağı açıklanırken Miley Cyrus ve Andrew Scott gibi isimler de bu sezon Black Mirror ile izleyici karşısına çıkacak.​

BLACK MİRROR HAKKINDA

Black Mirror, İngiliz Channel 4 kanalında yayınına 2011 tarihinde başlayan dizidir. Kazandığı başarı ve popülaritesi sonrasında 2015 yılında Amerikan Netflix tarafından yayın hakları satın alınmıştır. 2016 itibarıyla bu yeni yayın ağı üzerinden sunulacaktır. Dizinin yapımcılığını Barney Reisz, yönetici yapımcı görevlerini ise Charlie Brooker ve Annabel Jones yürütmektedir.

Dizinin kazandığı başarı sonrasında ünlü bilim kurgu yazarı Stephen King beğenisini ifade etmiş; oyuncu Robert Downey, Jr. ise "The Entire History of You" adlı bölümü film olarak çekmeyi düşündüğünü açıklamıştır.

BLACK MİRROR 5. SEZON FRAGMANI

BLACK MİRROR KONUSU

Modern toplumun ve bu toplum içindeki bireyin sorunlarını, yeni teknolojilerin getirdiklerini ve mevcut dünya düzenindeki siyaset, medya, sanat ilişkilerini yer yer hiciv ile yer yer de bilim kurgu ögelerine başvurarak yorumlamaktadır. Dizinin yapımcısı Charlie brooker dizi hakkında "her bölüm farklı oyuncu kadrosu, farklı mekan ve hatta farklı gerçeklik algısına sahip; fakat hepsi hem günümüzdeki yaşam tarzımız hem de hoyrat isek 10 dakika içerisinde yaşayabileceğimiz şeyler hakkında" demiştir.

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