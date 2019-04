Büyük bir heyecanla beklenen Game Of Thrones'un 8. sezonu geldi çattı. Game Of Thrones'un resmi kanalı HBO'nun yaptığı açıklamada, dizinin final sezonu olan 8. sezonunun 14 Nisan'da başlayacağı bildirilmişti. Game Of Thrones 8. sezonu ile birlikte son kez izleyici karşısına çıkacak. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ilgiyle takip edilen Game Of Thrones'un 8. sezonu saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir? İşte Game Of Thrones 8. sezon fragmanı...

GAME OF THRONES 8. SEZON SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Game Of Thrones'un 8. sezon 1. bölümü Türkiye'de 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayacak gece saat 04.00'te yayınlanacak. Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak dizinin tekrarı ise 15 Nisan akşamında izleyiciyle paylaşılacak.

Game Of Thrones 8. sezon fragmanı;

GAME OF THRONES 8. SEZON NASIL İZLENİR?

Game Of Thrones'u izlemek isteyek seyirciler, hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Hemen belirtelim ki, Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk üyesi olması gerekiyor.

Dizi, ABD ile aynı anda, her Pazartesi saat 04.00'te, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON YAYIN TARİHLERİ

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak