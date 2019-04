Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi bulunan Game Of Thrones final sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Game Of Thrones'un 8. sezon 1. bölümü Türkiye'de 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayacak gece saat 04.00'te yayınlanacak. Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak dizinin tekrarı ise 15 Nisan akşamında izleyiciyle paylaşılacak. Dizinin izleyicileri Game Of Thrones 8. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Game Of Thrones 8. sezon yayın tarihleri...

GAME OF THRONES 8. SEZON YAYIN TARİHLERİ

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak,

2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak,

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak,

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON NEREDEN İZLENEBİLİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

GAME OF THRONES SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Cersei'nin hamile olması hem Jamie'yi hem de Tyrion'ı şaşırttı. Jamie'ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie'ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi.

Tyrion'ın ve Jamie'nin Cersei'nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei'nin bebek bekliyor olmasıydı. Daenerys ve Jon'un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu.

Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler'den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell'e doğru yol aldı.