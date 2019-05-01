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  • 01.05.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 21:06

'de lerden ilginç uygulama

'de iki in geliştirdiği "" adlı uygulama, kaybolan mahalle kültürünü dijital dünyada yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

ABD'de Türk mühendislerden ilginç uygulama

lerin 'de geliştirdiği "uLouder" adlı uygulaması, kaybolan mahalle kültürünü dijital dünyada yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

adlı Türk mühendis ve arkadaşı 'nun ABD'de geliştirdiği " (senin sesin daha yüksek)" adlı uygulama, kullanıcıları yakın çevrede olan bitenden haberdar ediyor.

Uygulama, konser, konferans ve parti gibi etkinliklerin yanı sıra acil kan ihtiyacı ve kayıp duyurusu gibi konularda da kullanıcılara ortak bir platform sağlıyor.

uLouder yoluyla yerel satıcılar ya da işverenler de aradıklarını bulabiliyor.

Genç girişimciler Erim ve Poyrazoğlu, bu uygulamayla, dijitalleşen dünyada cihazlara hapsolmuş kişilerin yeniden sosyalleşmesini ve yerel dayanışmayı yeniden canlandırmayı hedefliyor.

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