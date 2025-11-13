Trabzonspor'da orta sahaya dev güç! Yıldız futbolcu için rakip Samsunspor

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Trabzonspor ve Samsunspor, bu kez transfer piyasasında karşı karşıya geldi. Yunan basınının habere göre, her iki kulüp de 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
DEVRE ARASINDA RESMî GİRİŞİM BEKLENİYOR
Haberde yer alan bilgilere göre, iki Süper Lig ekibi de devre arası transfer döneminde PAOK ile resmî temaslara başlamaya hazırlanıyor. Camara'nın özellikleri ve çok yönlü oyun yapısı nedeniyle özellikle Trabzonspor'un transferi oldukça önemsediği ifade ediliyor.
2027'YE KADAR PAOK'LA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon PAOK formasıyla 15 maçta görev alan Mady Camara, toplamda 525 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Gineli futbolcunun kulübüyle bağları güçlü olsa da PAOK'un gelecek teklifler doğrultusunda değerlendirme yapabileceği öne sürülüyor.