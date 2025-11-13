Trabzonspor'da orta sahaya dev güç! Yıldız futbolcu için rakip Samsunspor

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Trabzonspor ve Samsunspor, bu kez transfer piyasasında karşı karşıya geldi. Yunan basınının habere göre, her iki kulüp de 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Mady Camara (Foot Greece) DEVRE ARASINDA RESMî GİRİŞİM BEKLENİYOR Haberde yer alan bilgilere göre, iki Süper Lig ekibi de devre arası transfer döneminde PAOK ile resmî temaslara başlamaya hazırlanıyor. Camara'nın özellikleri ve çok yönlü oyun yapısı nedeniyle özellikle Trabzonspor'un transferi oldukça önemsediği ifade ediliyor.