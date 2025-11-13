PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da orta sahaya dev güç! Yıldız futbolcu için rakip Samsunspor

Ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Yunanistan’dan sürpriz bir ismi gündemine aldı. PAOK forması giyen Gineli orta saha Mady Camara için bordo-mavililerin temaslarını hızlandırdığı belirtilirken, oyuncuya Samsunspor’un da talip olduğu ileri sürüldü.

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Trabzonspor ve Samsunspor, bu kez transfer piyasasında karşı karşıya geldi. Yunan basınının habere göre, her iki kulüp de 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

DEVRE ARASINDA RESMî GİRİŞİM BEKLENİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre, iki Süper Lig ekibi de devre arası transfer döneminde PAOK ile resmî temaslara başlamaya hazırlanıyor. Camara'nın özellikleri ve çok yönlü oyun yapısı nedeniyle özellikle Trabzonspor'un transferi oldukça önemsediği ifade ediliyor.

2027'YE KADAR PAOK'LA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bu sezon PAOK formasıyla 15 maçta görev alan Mady Camara, toplamda 525 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Gineli futbolcunun kulübüyle bağları güçlü olsa da PAOK'un gelecek teklifler doğrultusunda değerlendirme yapabileceği öne sürülüyor.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Camara, 2024/2025 sezonunda PAOK'a transfer olmuştu. Orta saha oyuncusu 2022/2023 sezonunda ise Serie A devi Roma tarafından 11 milyon Euro karşılığında Olympiakos'tan transfer edilmişti.

