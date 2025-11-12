PODCAST CANLI YAYIN

70'den fazla sporcudan UEFA Başkanı Ceferin'e İsrail mektubu: Derhal uzaklaştırın!

Dünya futbolunun önde gelen sporcuları UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e bir mektup göndererek, "İsrail'in derhal Avrupa futbolundan uzaklaştırılmasını" istedi.

Giriş Tarihi:
70'den fazla sporcudan UEFA Başkanı Ceferin'e İsrail mektubu: Derhal uzaklaştırın!

Dünya futbolunun önde gelen sporcuları ve insan hakları grupları, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e bir mektup göndererek, "İsrail'in derhal Avrupa futbolundan uzaklaştırılmasını" istedi.

Game Over Israel organizasyonunun kaleme aldığı mektup, Athletes 4 Peace, The Gaza Tribunal ve The Hind Rajab Foundation tarafından destekleniyor.

UEFA (AA)UEFA (AA)

70'DEN FAZLA SPORCU DESTKE VERİYOR

Mektuba, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Paul Pogba, bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech, İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore ve Hollandalı forvet Anwar El Ghazi'nin de aralarında yer aldığı 70'den fazla sporcu destek veriyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin (AA)UEFA Başkanı Aleksander Ceferin (AA)

"Futbol kimseye ait değildir. Daha doğrusu, herkese aittir, çünkü futbol mirasımızın bir parçasıdır." cümlesiyle başlayan mektupta, UEFA'nın İsrail'in Avrupa futbolundan uzaklaştırılması konusunda ahlaki bir adım atmaması nedeniyle derin bir endişe duyulduğu kaydedildi.

DÜNYA SİYONİSTLERİN KARŞISINDA

Gazze 7 Ekim 2023'ten bu yana ölüm yağdıran İsrail'e karşı dünyada baskı artıyor. Birçok ülkede gösteriler düzenlenirken siyonistlerin uluslararası spor müsabakalarına alınmaması için çağrılar

İsrail'in Avrupa futbolunda gördüğü mevcut hoşgörünün, sporun ruhunu ve özünü yok etme riski taşıdığına dikkat çekilen mektupta, "UEFA'nın yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'i Avrupa futbolundan derhal uzaklaştırması acil bir gereklilik olarak görülmektedir. Uluslararası sivil toplumda hiçbir ortak mekan, sahne veya arena, soykırım, apartheid ve diğer insanlık suçlarını işleyen bir rejimi hoş karşılamamalıdır." denildi.

UEFA'nın İsrail takımlarının uluslararası turnuvalarda oynamasına izin vererek ve finansman sağlayarak, İsrail'in ihlallerini kolaylaştırdığı belirtilen mektupta, emsallerin takip edilerek İsrail'i derhal men edilmesi istendi.

İtalyan taraftarlar İsraile sahayı dar etti!İtalyan taraftarlar İsraile sahayı dar etti!
İtalyan taraftarlar İsrail'e sahayı dar etti!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkazda arama kurtarma ve kaza ekibi incelemelerine başladı
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır
Takasbank
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
SPK'dan yatırımcıyı koruyacak yeni adım: Borsada manipülasyonun bedeli ağırlaşıyor
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
50 milyonluk hakem Nevzat Okat! Yurt dışındaki bahis siteleri de mercek altında
METEOROLOJİ SON DAKİKA | İstanbul'da yağış kuvvetlenecek! Sarı alarm verildi: Kar, kış, fırtına kapıda! Kaç gün sürecek?
İDDİANAME | "Eko"sistem haramı kurumsallaştırdı! "Parsadan Aykut" 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya'da organize haraç ağı
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
A.B.İ.’nin kısaltması açıklandı! Aile Bir İmtihandır seyirciyi ekran başına kilitleyecek
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"