Real Madrid'e iki büyük şok! Yıldız isimler sakatlandı

İspanya La Liga’da son olarak deplasmanda Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalan Real Madrid, aldığı bu sonucun ardından iki yıldız oyuncusundan kötü haber aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Federico Valverde ve Thibaut Courtois sakatlık geçirdi.

Real Madrid'in sağlık ekibinden yapılan bilgilendirmede, hem Valverde'nin kas sakatlığı hem de Courtois'nın dizinde zorlanma tespit edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre iki yıldız ismin de yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu gelişme, hem Real Madrid hem de oyuncuların milli takımları açısından ciddi bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

MİLLİ ARADA FORMA GİYEMEYECEKLER

Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Thibaut Courtois Belçika Milli Takımı'na, Federico Valverde ise Uruguay Milli Takımı'na çağrılmayacak.
Teknik direktör Xabi Alonso, iki yıldızın da milli arada tedavi sürecine odaklanacağını ve hedeflerinin Las Vegas Grand Prix haftasına kadar tamamen hazır hale gelmek olduğunu söyledi.

REAL MADRID'DE ENDİŞE HAKİM

La Liga'da namağlup unvanını koruyan Real Madrid, son haftalarda artan sakatlık sorunlarıyla dikkat çekiyor. Takımda daha önce Eder Militao, Arda Güler ve Vinicius Jr. gibi önemli isimler de sakatlık yaşamıştı. Courtois ve Valverde'nin de listeye eklenmesiyle Alonso'nun kadro planlamasında zorluklar yaşaması bekleniyor.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Real Madrid, milli ara öncesi sakatlıklarla sarsıldı. Valverde ve Courtois'nın 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takıma döneceği ifade edildi. Beyaz Şimşekler, sakat oyuncularının yokluğunda ligdeki liderlik mücadelesini sürdürmeye çalışacak.

