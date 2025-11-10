Real Madrid'e iki büyük şok! Yıldız isimler sakatlandı

Real Madrid'in sağlık ekibinden yapılan bilgilendirmede, hem Valverde'nin kas sakatlığı hem de Courtois'nın dizinde zorlanma tespit edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre iki yıldız ismin de yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu gelişme, hem Real Madrid hem de oyuncuların milli takımları açısından ciddi bir kayıp olarak değerlendiriliyor.