Real Madrid'e iki büyük şok! Yıldız isimler sakatlandı

Real Madrid'in sağlık ekibinden yapılan bilgilendirmede, hem Valverde'nin kas sakatlığı hem de Courtois'nın dizinde zorlanma tespit edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre iki yıldız ismin de yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu gelişme, hem Real Madrid hem de oyuncuların milli takımları açısından ciddi bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
MİLLİ ARADA FORMA GİYEMEYECEKLER
Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Thibaut Courtois Belçika Milli Takımı'na, Federico Valverde ise Uruguay Milli Takımı'na çağrılmayacak.
Teknik direktör Xabi Alonso, iki yıldızın da milli arada tedavi sürecine odaklanacağını ve hedeflerinin Las Vegas Grand Prix haftasına kadar tamamen hazır hale gelmek olduğunu söyledi.
REAL MADRID'DE ENDİŞE HAKİM
La Liga'da namağlup unvanını koruyan Real Madrid, son haftalarda artan sakatlık sorunlarıyla dikkat çekiyor. Takımda daha önce Eder Militao, Arda Güler ve Vinicius Jr. gibi önemli isimler de sakatlık yaşamıştı. Courtois ve Valverde'nin de listeye eklenmesiyle Alonso'nun kadro planlamasında zorluklar yaşaması bekleniyor.