Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş kulübü, 5 futbolcusu için sakatlık açıklamasına bulundu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Emirhan Topçu'nun hamstringde gerginlik, Vaclav Cerny ve Rafa Silva'nın kalf bölgesinde ağrı ve sertlik, Necip Uysal'ın sol dizinde pes anserinus bursiti olduğu açıklamada açıklandı.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından bugün gerçekleştirilen idmana beş futbolcunun katılmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Emirhan Topçu'nun hamstringde gerginlik, Vaclav Cerny ve Rafa Silva'nın kalf bölgesinde ağrı ve sertlik, Necip Uysal'ın sol dizinde pes anserinus bursiti olduğu açıklamada açıklandı.

Öte yandan Gabriel Paulista'nın annesinin rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'ya gittiği belirtildi.


Cerny'nin Antalyaspor maçına yetişmesi beklenirken, Rafa Silva'nın durumunun belirsiz olduğu öğrenildi. Emirhan Topçu cezalı olduğu için Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Gabriel Paulista Antalyaspor maçı öncesi Türkiye'ye dönecek ve maç kadrosunda yer alacak.

Beşiktaş'ta acil toplantı kararı!

