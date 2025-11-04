Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan şampiyonluk itirafı: Hata yaptık! Sergen Yalçın kalacak mı? Resmen duyurdu

"Mali genel kurulumuzda yaşananların ne kadar organize olduğunu hepimiz gördük. Bu yeni bir şey değil. Bu camia daha önce de bu bindirilmiş kıtaları, blok oyları, önceden ayarlanmış alkışları, Süleyman Seba'dan alındığı iddia edilen 'işaretleri' çok gördü. Bu sefer iş daha da planlıydı. Günler öncesinden başlayan sosyal medya kampanyaları, koordineli paylaşımlar, aynı anda yükselen etiketler önceden kurgulanmıştı. Yıllardır aynı oyun, farklı oyuncular ama unuttukları bir şey var, Beşiktaş seyirci değildir, bu oyunu çoktan ezberledi. Bu iş bir tesadüf değil. Bu bir plan, bir operasyon. Amaç Beşiktaş'ı yeniden seçime götürmek, istikrarı bozmak. Beşiktaş'ın ekonomik özgürlüğe kavuşmasını engellemek. Kulübü kendi çıkarlarına muhtaç bırakmak istiyorlar. Bizim geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerinde gözleri var. Üzerine her türlü algıyı yaptıkları sermaye artırımı sürecinde Beşiktaş'ımıza kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amaç, Beşiktaş'ın büyümesi değil, kaynaklarının kimlerin elinde olacağını kontrol etmek. Yani hedef Beşiktaş değil, Beşiktaş'ın imkanları. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz."

(AA)

"KİM BAŞKAN OLMAK İSTİYORSA BUYURSUN ÇIKSIN"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, hak eden bir başkan adayı olması durumunda kendisinin de destek vereceğini söyledi.

Kulübü bir sonraki yönetime borçsuz bırakmak istediğini aktaran Adalı, "Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın, vizyonunu anlatsın. Ama camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı değil. Biz buraya hizmet etmeye geldik, kavgaya değil. Benden daha iyi yapacak bir insan çıktığı noktada hak verip görevimi teslim ederim. Bu bir bayrak değişimidir. Görev teslimi onurlu olur. 'Ben koltuğu kaybettim' veya 'Benim hakkım yendi' diyerek camiayı karıştırmakla olmaz bu işler. Gerçek Beşiktaşlı görevi 'Ben kaybettim.' duygusuyla değil, 'Ben görevimi tamamladım.' anlayışıyla bırakır. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, geçmişle ve gelecekle hesabı olmayan, yani Beşiktaş'ı şahsi beklentiler için kullanmayacak, ilk başkan adayını ben destekleyeceğim. O gün geldiğinde, Beşiktaş'ı borçsuz şekilde ona devredeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananların Beşiktaş'a zarar verdiğini dile getiren Adalı, "Bu operasyonları yapanlara sesleniyorum. Ben sizin gibi yapmadım. 15 senedir önümde o kadar çok 'orta' açıldı ki vursam belki 3 yönetim devrilirdi ama bir kez bile yapmadım. Çünkü ben gerçek Beşiktaş terbiyesine sahip bir insanım. Bugün olduğu gibi kendime zarar veririm ama Beşiktaş'a zarar vermem. Fakat bu arkadaşlar öyle değil. Kalpleri kötü, çirkin. Ne olursa olsun, gerekirse Beşiktaş iflas etsin ama 'benim olsun' gözüyle bakıyorlar. İşte bu zihniyet, bu kulübü yıllarca geriye götürdü." dedi.

"BEŞİKTAŞ'I SİZLERİN HESAP KİTAPLARINA, İHTİRASLARINA MALZEME ETTİRMEYECEĞİZ"

Hayata geçirdikleri ve uygulamayı düşündükleri şeylerden bahseden siyah-beyazlı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ı sizlerin hesap kitaplarına, ihtiraslarına malzeme ettirmeyeceğiz. Beşiktaş'ı artık şeffaf, hesap verebilir, kurumsal bir yapıya kavuşturduk. Artık 'ben yaptım oldu.' devri bitti, 'Beşiktaş'ın menfaati ne ise o olur.' devri başladı. Tartışmalı o 20 günü bile sanki koca bir dönemmiş gibi anlatıyorlar. Ne yapmışım o 20 günde? Kulübü mü satmışım? Geçen 10 ayda 1,4 milyar lira tutarında kulüp tarihinin tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Ayrıca geçmiş yükümlülükler de dahil olmak üzere toplamda 9,3 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Kurumsal yapı reformunu başlattık. Artık her süreç kayıt altında, her karar izlenebilir. Beşiktaş'ta kimse 'dokunulmaz' değil. Futbolda da rasyonel, sürdürülebilir ve ekonomik bir model kurduk. Artık Beşiktaş günü kurtaran değil, geleceğini planlayan bir kulüp. Beşiktaş tarihinde kim ilk 10 ayında bu kadar çok icraat yapabilmiş? Kimin döneminde bu kadar dosya kapatılmış, bu kadar proje hayata geçmiş? Söz değil, iş ürettik."

"HEYECANA KAPILDIM, 'ŞAMPİYONLUK' KELİMESİNİ FAZLA ERKEN KULLANDIM"

Serdal Adalı, kendi öz eleştirisini yaparak futbolda "şampiyonluk" sözünü erken kullandığını söyledi.

Görev süresinde bazı hatalar yaptıklarını anlatan Adalı, "İletişim hataları yaptık. Taraftar yanım bazen yöneticiliğimin önüne geçti. Heyecana kapıldım, 'şampiyonluk' kelimesini fazla erken kullandım. Belki o dönemlerde olduğu gibi yapılanma sürecini daha çok vurgulasaydım, bugün bu kadar tartışma yaşanmazdı. Buna rağmen beni de anlayın, Beşiktaş Başkanı katıldığı her kulvarda şampiyonluktan başka hedef söyleyemez. Ancak hedefle gerçek farklı şeylerdir. Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz, temeli sağlam bir yapılanmadır." ifadelerini kullandı.

Camiayla arasında güven sorunu olmadığından bahseden Adalı, "Camianın bana duyduğu güveni, Beşiktaş'taki konumum ne olursa olsun hep hissettim, bu dönemde de tereddütsüz hissediyorum. Buradan camiama açıkça söylüyorum ve söz veriyorum. Beşiktaş'ın birliğini de itibarını da adaletini de sonuna kadar koruyacağım. Beşiktaş artık geçmişin kavgalarıyla değil, geleceğin başarılarıyla anılacak. Bu kulübü kimsenin şahsi hesaplarının, küçük oyunlarının içine sokmayacağım. Beşiktaş yeniden güçlü, şeffaf ve özgür olacak. Bu mücadeleyi onurumuzla vereceğiz, Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacağız." diye konuştu.

FUTBOL KOMİTESİ KURULDU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu toplantısında futbol komitesi kurulması kararı aldıklarını dile getirdi.

Adalı, yeni komitede asbaşkanlar Murat Kılıç ve Kaan Kasacı ile Beşiktaş Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu'nun olacağını kaydetti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'a güvendiklerini dile getiren Adalı, "Sergen hocamızla ilgili de birçok şey söyleniyor. Hocamız görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz yoktur." dedi.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Adalı, 2-0 öndeyken 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin büyük bir şanssızlık olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbiyle ilgili, "Maalesef iş şanssızlıklar serisine bağlandı. Geçtiğimiz hafta (Kasımpaşa maçı) kaçan penaltı, bu hafta Orkun'un talihsiz kırmızı kartı var. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Sergen hocanın haftalardır oynatmaya çalıştığı bir sistemi var. Orkun'un gördüğü kırmızı karta kadar olan 25 dakikada bunu gördük. Müthiş zevkli ve başarılı bir Beşiktaş vardı. Bütün gayretimiz o 25 dakikalık oyunu 90 dakikaya yaymaları. Bunu başarmaları durumunda Beşiktaş'ı bir daha mağlup görmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Adalı, yarın Nevzat Demir Tesisileri'ne giderek futbol takımıyla bir araya geleceğini belirtti.