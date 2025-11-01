Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 25. dakikada Serge Gnabry, 31. dakikada Nicolas Jackson ve 43. dakikada Loic Bade'nin kendi kalesine attığı golle geldi. Bavyera ekibi, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı erken kopardı.

BAYERN MÜNİH DURMUYOR!

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih ligde 9'da 9 yaparak puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ayrıca Thomas Tuchel'in öğrencileri, bu sezon oynadıkları 15 resmi maçın tamamını kazanarak dikkat çekici bir seriye imza attı.

LEVERKUSEN'İN SERİSİ SONA ERDİ

Son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Bayer Leverkusen'in 4 maçlık galibiyet serisi ise Münih'te son buldu. Xabi Alonso'nun ekibi 17 puanda kalarak haftayı 5. sırada tamamladı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise sahasında Heidenheim'ı konuk edecek.