Fenerbahçe ile Gaziantep FK , Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu Fenerbahçe kazandı, 2'sini Gaziantep FK galip tamamladı. Rekabette beraberlik hiç yaşanmadı.

Kerem Aktürkoğlu (AA)

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasındaki en farklı skor, Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de aldığı 5-0'lık zafer oldu. Gaziantep'teki en farklı galibiyetini ise Fenerbahçe 2019-2020 ve 2024-2025 sezonlarında 2-0 ve 3-1'lik skorlarla elde etti. Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı tarihindeki en farklı galibiyetini aldı.