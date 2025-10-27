PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta kapanıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler zorlu randevudan galibiyetle ayrılıp üst gruptan kopmamak ve Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmamak amacında. Domenico Tedesco, kritik dönemeçteki mücadele için kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

İLK 11'LER

Gaziantep FK:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Edson Alvarez (AA)Edson Alvarez (AA)

DÜDÜK KARAOĞLAN'DA

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek; yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

FENERBAHÇE MORALLİ GELİYOR

Sarı-lacivertliler, ligde son oynadığı Fatih Karagümrük maçını 2-1 kazanarak moral bulmuştu. Hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 mağlup eden Domenico Tedesco'nun öğrencileri, iki kulvarda da çıkışını sürdürdü.

Ligde 9 hafta sonunda 19 puan toplayan Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada giriyor.

İsmail Yüksek (AA)İsmail Yüksek (AA)

SAKAT OYUNCU KALMADI

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez tam kadro sahaya çıkma fırsatı yakalayacak.

Jhon Duran, Stuttgart karşılaşmasında son dakikalarda süre almıştı. Genç Kolombiyalı forvetin Gaziantep deplasmanında da yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, Duran'a bu maçta daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, Gaziantep kafilesinde yer almadı.

Jhon Duran (AA)Jhon Duran (AA)

SKRINIAR GERİ DÖNDÜ

Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Milan Skriniar, Fatih Karagümrük maçında forma giyememişti. Cezasını tamamlayan Slovak savunmacı, Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahada yerini alıyor.

Kerem Aktürkoğlu (İHA) Kerem Aktürkoğlu (İHA)

GAZİANTEP FK FORMDA

Ev sahibi Gaziantep FK, ligde son haftaların formda ekiplerinden biri. Son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, haftaya 17 puanla 4. sırada başladı.

Ev sahibinde Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimlerden biri kart görürse, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Archie Brown (AA)Archie Brown (AA)

İSTATİSTİKLERDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu Fenerbahçe kazandı, 2'sini Gaziantep FK galip tamamladı. Rekabette beraberlik hiç yaşanmadı.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 30 gol atarken, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.

Dorgeles Nene (AA)Dorgeles Nene (AA)

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 11 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 7 lig maçını üst üste kazandı. Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 2021-2022 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik skorla almıştı.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasındaki en farklı skor, Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de aldığı 5-0'lık zafer oldu. Gaziantep'teki en farklı galibiyetini ise Fenerbahçe 2019-2020 ve 2024-2025 sezonlarında 2-0 ve 3-1'lik skorlarla elde etti. Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı tarihindeki en farklı galibiyetini aldı.

