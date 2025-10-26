Milot Rashica (AA) KASIMPAŞA KABUSU: 4 MAÇTIR GALİBİYET YOK Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı son dönemlerde istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle oynadığı son 4 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. 2023-2024 sezonunda oynanan iki maçta Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Geçen sezon Beşiktaş, sahasında 3-1 kaybetmiş, deplasmandaki mücadele ise 1-1 berabere bitmişti. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2'lik skorla almıştı.

Beşiktaş son maçında Konyaspor'u 2-0 yendi (AA)

SERGEN YALÇIN VE ŞOTA ARVELADZE 10 YIL SONRA YENİDEN RAKİP Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi, iki deneyimli teknik adamı tam 10 yıl sonra yeniden karşı karşıya getirecek. Sergen Yalçın ile Şota Arveladze, teknik direktör olarak en son 24 Ekim 2015'te Trabzonspor-Sivasspor maçında rakip olmuştu. O karşılaşmayı Arveladze'nin ekibi 2-0 kazanmıştı. İkili, ilk kez 28 Aralık 2014'te karşılaşmış, o dönemde Kasımpaşa ile Sivasspor'un 0-0 berabere kaldığı maçta kazanan çıkmamıştı. Toplam 3.655 gün sonra yeniden rakip olacak iki teknik adamın düellosu, maça ayrı bir anlam katıyor.