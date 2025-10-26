Trendyol Süper Lig'de 10. hafta İstanbul'da devam ediyor. Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Siyah beyazlılar üst gruptan kopmamak ve son 4 maçtır yenemediği rakibini bu kez mağlup etmek amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın zorlu randevu öncesi kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Tammy Abraham son maçında ağları sarsmayı başardı (AA)
HEDEF DERBİ
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı erteleme maçını kazanan siyah-beyazlılar hem puanını artırmak hem de önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine moralli çıkmak istiyor.
Milot Rashica (AA)
BEŞİKTAŞ 6. SIRADA
Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 16 puan toplayan Beşiktaş, averajla haftaya 6. sırada girdi.
Sergen Yalçın yönetimindeki takım, erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek moral buldu ve bu formunu Kasımpaşa karşısında da sürdürmek amacında.
Tammy Abraham (AA)
RAFA SILVA'DAN KÖTÜ HABER
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın sakatlığı moralleri bozdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun Konyaspor maçının ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hissettiği, yapılan kontrollerde ise gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa karşısında forma giyemiyor..
Rafa Silva'nın tedavisine başlanırken, teknik heyet oyuncunun durumu netleşene kadar temkinli davranma kararı aldı.
Taylan Bulut (AA)
GÖKHAN SAZDAĞI SAHAYA DÖNDÜ
Son iki lig maçında forma giyemeyen Gökhan Sazdağı, cezalı ve statü engelinin ortadan kalkmasının ardından yeniden kadroda yerini alıyor. Deneyimli sağ bek, Gençlerbirliği maçında sarı kart cezası, Konyaspor karşılaşmasında ise statü gereği forma giyememişti.
Mustafa Erhan Hekimoğlu (AA)
UDUOKHAI CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor. Alman stoper, bu sezon Süper Lig'de Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kart gördü. Uduokhai, Kasımpaşa maçında da kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Milot Rashica (AA)
KASIMPAŞA KABUSU: 4 MAÇTIR GALİBİYET YOK
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı son dönemlerde istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle oynadığı son 4 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. 2023-2024 sezonunda oynanan iki maçta Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Geçen sezon Beşiktaş, sahasında 3-1 kaybetmiş, deplasmandaki mücadele ise 1-1 berabere bitmişti. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2'lik skorla almıştı.
Beşiktaş son maçında Konyaspor'u 2-0 yendi (AA) SERGEN YALÇIN VE ŞOTA ARVELADZE 10 YIL SONRA YENİDEN RAKİP
Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi, iki deneyimli teknik adamı tam 10 yıl sonra yeniden karşı karşıya getirecek. Sergen Yalçın ile Şota Arveladze, teknik direktör olarak en son 24 Ekim 2015'te Trabzonspor-Sivasspor maçında rakip olmuştu. O karşılaşmayı Arveladze'nin ekibi 2-0 kazanmıştı.
İkili, ilk kez 28 Aralık 2014'te karşılaşmış, o dönemde Kasımpaşa ile Sivasspor'un 0-0 berabere kaldığı maçta kazanan çıkmamıştı. Toplam 3.655 gün sonra yeniden rakip olacak iki teknik adamın düellosu, maça ayrı bir anlam katıyor.
Beşiktaş 11'inci haftada Fenerbahçe ile karşılaşacak (AA)
45. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 44 maçta Beşiktaş 26 galibiyet, Kasımpaşa 9 galibiyet elde etti. 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş, bu maçlarda 89 gol atarken, Kasımpaşa 53 kez ağları sarstı. Ayrıca iki takım, iki aşamalı oynanan 1962-63 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birbirlerine karşı 4 maçta daha mücadele etmişti.