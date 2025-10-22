PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray yönetimi Bodo Glimt yetkililerini ağırladı

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında oynanacak Galatasaray – Bodo/Glimt maçı öncesi iki kulüp arasında dostane bir buluşma gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Norveç ekibinin yöneticilerini özel bir yemekte ağırladı. Organizasyonun ardından her iki kulüp temsilcisi de açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Galatasaray yönetimi Bodo Glimt yetkililerini ağırladı

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in CEO'su Frode Thomassen, Galatasaray'ın ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle buradaki karşılama muhteşemdi. Galatasaray çok köklü bir kulüp. Buraya gelmek, adaya davet edilmek ve Galatasaray'daki yetkililerle tanışmak bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Galatasaray'ın bu şehir ve taraftarları için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını görmek çok etkileyiciydi. Umarım yarın güzel ve rekabet dolu bir maç olur. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Galatasaray, son maçında Liverpool'u yendi. Kaliteli bir kadroları var, bizim için zor bir mücadele olacak ama iyi hazırlandık. İki takım taraftarları için de keyifli bir karşılaşma olmasını diliyorum. Şunu da eklemek isterim, Avrupa'da birçok takımla karşılaştık ancak böylesine samimi bir karşılama görmedik. Adadaki bu akşam yemeği bize kendimizi evimizde hissettirdi. Galatasaray'a bu misafirperverliği için teşekkür ediyorum."

Dursun Özbek (AA)Dursun Özbek (AA)

"İLK GELİŞLERİ OLACAK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Misafirlerimizin bahsettiği gibi güzel bir maç olmasını diliyorum. Yaklaşık 55 bin kişi statta olacak. Onların çok güzel bir mücadele izlemesini istiyorum. İnşallah sakatlıksız, keyifli bir maç olur. Kendilerine Galatasaray'a hoş geldiniz diyorum. Daha önce Beşiktaş ile oynamışlardı. Bu Galatasaray'a ilk gelişleri olacak. Güzel bir maç olmasını diliyorum. İnşallah taraftarlarımız stattan memnun ayrılır. Akşam görüşmek üzere." sözlerini sarf etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
İdefix
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"
Genç kadının zor anları kamerada! Taksim’de korku evine girdi başına gelmeyen kalmadı
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Başkan Erdoğan'dan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'na video mesaj... Flaş Kara para uyarısı!
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"