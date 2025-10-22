Galatasaray yönetimi Bodo Glimt yetkililerini ağırladı

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in CEO'su Frode Thomassen, Galatasaray'ın ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle buradaki karşılama muhteşemdi. Galatasaray çok köklü bir kulüp. Buraya gelmek, adaya davet edilmek ve Galatasaray'daki yetkililerle tanışmak bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Galatasaray'ın bu şehir ve taraftarları için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını görmek çok etkileyiciydi. Umarım yarın güzel ve rekabet dolu bir maç olur. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Galatasaray, son maçında Liverpool'u yendi. Kaliteli bir kadroları var, bizim için zor bir mücadele olacak ama iyi hazırlandık. İki takım taraftarları için de keyifli bir karşılaşma olmasını diliyorum. Şunu da eklemek isterim, Avrupa'da birçok takımla karşılaştık ancak böylesine samimi bir karşılama görmedik. Adadaki bu akşam yemeği bize kendimizi evimizde hissettirdi. Galatasaray'a bu misafirperverliği için teşekkür ediyorum."