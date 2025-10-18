PODCAST CANLI YAYIN

Topçular zirveyi bırakmadı! Fulham - Arsenal: 0-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Fulham, sahasında Arsenal’i konuk etti. Craven Cottage Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Arsenal, 1-0’lık skorla kazanarak liderliğini sürdürdü.

Mikel Arteta'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golü 58. dakikada Leandro Trossard kaydetti. İlk yarıda Fulham savunmasını aşmakta zorlanan Arsenal, ikinci devrede Trossard'ın bitirici vuruşuyla üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 19'a yükseltti ve Premier Lig'de liderlik koltuğundaki yerini korudu. Ev sahibi Fulham ise üst üste 3. mağlubiyetini alarak 8 puanda kaldı.

Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak. Fulham ise kötü gidişini durdurmak için Newcastle deplasmanına konuk olacak.

