İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

İbrahim Hacıosmanoğlu (Takvim Foto Arşiv)

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"30 SENELİK SORUNLAR VAR"

"Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey.

'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var.

Özerk bir federasyonumuz ama kendi iradesiyle yönetilmediğini insanlar konuşuyor. Yakın zamanda bu kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı!"

"YAPAMIYORSANIZ BIRAKACAKSINIZ"

"Sistemin böyle devam etmesini isteyen insanlar olduğu sürece değişim zaman alacak. Sokakta insanlar bize inanıyor. TFF Başkanı olarak fayda sağlayamıyorsanız, bu unvanla toplumun içinde dolaşmanın bir anlamı var mı? O zaman bırakacaksınız, başkası yapacak bu işi! Sahipsizlerin sahibiyiz! Fayda sağlamayanları da sahiplerinin yanına gönderiyoruz!"

"VAR DİREKTÖRLERİ 30 GÜN BURADALAR"

"Aleksander Ceferin ve Infantino'dan iki tane hakem ve VAR direktörü istedik, 30 gün buradalar. Ayda bir yüz yüze eğitim. Haftada bir online eğitim ama sürekli Riva'dalar.

VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek"