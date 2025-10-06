İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. A Spor'dan canlı ekranlara gelen programı takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

TFF Başkanı İbrahiim Hacıosmanoğlu, Gündem Özel programında, Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde Ender Bilgin ve Zeki Uzundurukan'ın sorularını yanıtlıyor.

Hacıosmanoğlu'nun konuk olduğu canlı yayını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"30 SENELİK SORUNLAR VAR"

"Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey.

'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var.

Özerk bir federasyonumuz ama kendi iradesiyle yönetilmediğini insanlar konuşuyor. Yakın zamanda bu kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı!"

"YAPAMIYORSANIZ BIRAKACAKSINIZ"

"Sistemin böyle devam etmesini isteyen insanlar olduğu sürece değişim zaman alacak. Sokakta insanlar bize inanıyor. TFF Başkanı olarak fayda sağlayamıyorsanız, bu unvanla toplumun içinde dolaşmanın bir anlamı var mı? O zaman bırakacaksınız, başkası yapacak bu işi! Sahipsizlerin sahibiyiz! Fayda sağlamayanları da sahiplerinin yanına gönderiyoruz!"

"VAR DİREKTÖRLERİ 30 GÜN BURADALAR"

"Aleksander Ceferin ve Infantino'dan iki tane hakem ve VAR direktörü istedik, 30 gün buradalar. Ayda bir yüz yüze eğitim. Haftada bir online eğitim ama sürekli Riva'dalar.

VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek"

"KURUMUN ŞEREFİNİ KORUYACAKSIN"

"Yöneticilerin bazı söylemlerine hak veriyoruz. Ancak biz bir devrim, değişim yapıyoruz. Çarpıklık var, bu da eskiden gelen sorunlar. En değerli hakemimiz arkadaşlarıyla konuşuyor... 'Başkana biat edeceğiz ama kalacak mı, gidecek mi belli değil' dedi.

Geçen sene sisteme hakim değildik, ikinci yarıdan sonra hakim olmaya başladık. Bizim gideceğimizi düşünüyorlardı. Hakemleri birileri kolundan tutmuş götürmüş...

Biat alışkanlığını kaldırdık! Ben bunu hakemlerden istemiyorum! Sahada sahanın hakimi hakemler... Kendi şerefini, aile şerefini, ilinin şerefini ve çalıştığın kurumun şerefini koruyacaksın. Bunun dışında biata ne gerek var?"

MHK BAŞKANI'NIN CEZA ALMA NEDENİ

"Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı."

DERBİDE KURAL HATASI VAR MI?

"Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası."

İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI
