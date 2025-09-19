PODCAST CANLI YAYIN

Ahmet Yılmaz'dan bronz madalya

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde mindere çıkan milli sporcu Ahmet Yılmaz, erkekler 77 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Giriş Tarihi:
Ahmet Yılmaz'dan bronz madalya

Müsabakalara etkili başlayan Ahmet Yılmaz, ilk turda Katarlı Saoud Berak Almefoaey'i 10-0 teknik üstünlükle, ardından Bulgar Stoyan Kubatov'u 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

REPESAJ YOLUYLA FİNAL ŞANSI

Çeyrek finalde Ermeni güreşçi Malkhas Amoyan'a kaybeden milli sporcu, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı. Bu turda Amerikalı Kamal Ameer Bey'i 4-2 mağlup ederek bronz madalya mücadelesine çıkma şansı yakaladı.

BRONZ MADALYA MÜCADELESİNDE ZAFER

Kürsü için karşı karşıya geldiği İranlı Alireza Morad Abdevali'yi 6-3'lük skorla yenen Ahmet Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Trendyol
Göztepe - Beşiktaş | CANLI
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Aşk ve Gözyaşı
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste
The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
“Maşallah” demeden geçmeyin! Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç’un kızı ilgi odağı oldu: Gupse Özay’a benzetildi