Ahmet Yılmaz'dan bronz madalya

Müsabakalara etkili başlayan Ahmet Yılmaz, ilk turda Katarlı Saoud Berak Almefoaey'i 10-0 teknik üstünlükle, ardından Bulgar Stoyan Kubatov'u 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
REPESAJ YOLUYLA FİNAL ŞANSI
Çeyrek finalde Ermeni güreşçi Malkhas Amoyan'a kaybeden milli sporcu, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı. Bu turda Amerikalı Kamal Ameer Bey'i 4-2 mağlup ederek bronz madalya mücadelesine çıkma şansı yakaladı.
BRONZ MADALYA MÜCADELESİNDE ZAFER
Kürsü için karşı karşıya geldiği İranlı Alireza Morad Abdevali'yi 6-3'lük skorla yenen Ahmet Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı.