Burak Yılmaz durdurulamıyor! Gaziantep FK - Kocaelispor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor’u ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0’lık skorla kazandı. Burak Yılmaz üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Gaziantep FK, aradığı golü 75. dakikada Kacper Kozlowski ile buldu. Kırmızı-siyahlılar, 79. dakikada yeni transferi Yusuf Kabadayı'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, puanını 9'a yükselterek maç fazlasıyla 6. sıraya yerleşti. Süper Lig'de galibiyet hasreti süren Kocaelispor ise 1 puanla 17. sırada kaldı.

Gaziantep FK, ligin 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.

