Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi! Resmen açıklandı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.
3. TAKIMI OLACAK
Teknik adamlık kariyerine Antalyaspor'da başlayan Nuri Şahin, ardından Almanya'da Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Başakşehir, 35 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlük kariyerindeki 3. adresi olacak.