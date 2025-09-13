PODCAST CANLI YAYIN

Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi! Resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından yeni hocasını buldu. İstanbul temsilcisi, genç çalıştırıcı Nuri Şahin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

3. TAKIMI OLACAK

Teknik adamlık kariyerine Antalyaspor'da başlayan Nuri Şahin, ardından Almanya'da Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Başakşehir, 35 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlük kariyerindeki 3. adresi olacak.

