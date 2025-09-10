PODCAST CANLI YAYIN

Hasan Ali Kaldırım Amedspor ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım’ın transferini resmen açıkladı. Güneydoğu temsilcisi kadrosunu çok önemli bir isimle güçlendirmiş oldu.

Son iki sezondur Kayserispor forması giyen 35 yaşındaki futbolcu için Diyarbakır ekibinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, deneyimli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuz, yarın sağlık kontrollerinden geçirilecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Profesyonel futbolculuk kariyerinde Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü formaları giyen Hasan Ali Kaldırım, uzun yıllar Süper Lig'de görev yaptı. 2012-2020 yılları arasında tam 8 sezon boyunca Fenerbahçe formasıyla mücadele eden oyuncu, kariyerinde önemli tecrübeler edindi.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Tecrübeli sol bek, A Milli Takım formasıyla 35 kez sahaya çıktı. Kayserispor'daki son iki sezonunun ardından artık TFF 1. Lig'de Amedspor için mücadele edecek.

