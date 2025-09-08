PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna merkez orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, gözünü Portekiz'e çevirdi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...

Fenerbahçe'de milli aradan sonra orta saha dizilişi büyük ölçüde değişecek.

Teknik heyet, son haftalarda Sebastian Szymanski ve Fred'in performanslarında düşüş gözlemledi. Kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat'ın da ayrılığı, planlamaları doğrudan etkiledi.

ASENSIO ETKİSİ

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Marco Asensio'nun takıma katılması, dengeleri tamamen değiştirdi. İspanyol futbolcunun ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olacağı öğrenilirken, 8 numara pozisyonunda ise Edson Alvarez veya İsmail Yüksek'in görev alması bekleniyor.

Yönetim, Fred'in yanına merkez orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hamlenin en önemli nedeni, takımın gelecek dönemde sergilemek istediği tempolu oyun.

HEDEF: DAHA HIZLI FUTBOL

Yeni sezonda oyunu hızlandırmak ve daha fazla gol pozisyonuna girmek isteyen Fenerbahçe, orta saha revizyonunu bu hedef doğrultusunda planlıyor.

Takıma verilen iznin ardından antrenmanlarda yeni düzen üzerinde durulacağı, milli aradan sonra oynanacak ilk maçta bu planın sahaya yansıtılacağı ifade edildi.

İSMAİL YÜKSEK KARARI

Fenerbahçe, Beşiktaş ve yurt dışından kulüplerin talip olduğu İsmail Yüksek'in geleceği hakkında kararını verdi.

Fenerbahçe, Amrabat'ın gidişinden sonra takımdaki rolü daha da büyüyen İsmail ile yoluna devam etme kararı aldı.

AYRILMAK İSTEMEDİ

İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini ilettiği kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe ile 4 maça çıkan milli oyuncu, gol katkısında bulunmadı.

CENGİZ KARTAL OLUYOR

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte fırsat transferi istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Cerny sonrası yönetimden bir kanat transferi daha istemişti.

YALÇIN İSTİYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder transferine yoğunlaşmıştı.

Rotasyonda yerli bir isme ihtiyacı olduğunu bildiren siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yönetim, milli oyuncu için F.Bahçe ile görüşmelere başladı.

İlk kurulan temaslarda oyuncunun 1 yıl kiralanması konusunda el sıkışıldı.

MAAŞ YARI YARIYA ÖDENECEK

Yapılan anlaşma sonucunda Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun 3.7 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemeyi kabul etti.

Cengiz, kısa süre içerisinde Fenerbahçe kampından ayrılarak yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek.

GEÇEN SEZON OLMAMIŞTI

Deneyimli sağ kanadın transferinden geçen sezonun devre arasında taraftar baskısı nedeniyle vazgeçilmişti.

MIMOVIC PAFOS'A GİDİYOR

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri Ognjen Mimovic, Güney Kıbrıs'a transfer olmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Güney Kıbrıs ekibi Pafos, Mimovic'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

21 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe, Sırp futbolcuyu geçen sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan kadrosuna katmıştı. Mimovic, Fenerbahçe'de sahaya çıkmadan Zenit'e kiralık göndermilmişti.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mimovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

KOSTIC HAMLESİ

Fenerbahçe bu sezon flaş transferlerle dikkat çekerken son günlerde sürpriz bir isim gündeme alındı.

UEFA listesini tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig rotasyonunda kullanmak için Filip Kostic'i takip etmeye başladı.

OYNAMAK İSTİYOR

Juventus'tan ayrılmak isteyen Kostic'in Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Sırp futbolcunun bonservissiz olarak kadroya katılması hedefleniyor.

Juventus ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de oynamak istediğini vurguladı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçen sezon sarı-lacivertli forma altında 35 resmi maça çıkan Kostic, 2 gol atıp, 9 asist yapmıştı. Fenerbahçe'nin de deneyimli futbolcuyu sol bek rotasyonunda kullanmak istediği aktarıldı. Kostic'in takımı ve ligi tanıması sebebiyle Fenerbahçe'ye hemen uyum sağlayacağı bildirildi.

Filip Kostic, geçtiğimiz sezon F.Bahçe'ye transferin son günlerinde katılmıştı. Kostic, sezonun ilk yarısında UEFA listesinde olmadığı için Avrupa Ligi'nde yer alamamıştı. Sırp yıldız bu sezon da benzer şekilde aynı süreçte F.Bahçe ile görüşmelere başladı.

ZALAZAR BOMBASI

Asensio, Ederson ve Kerem Aktürkoğlu transferiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, orta sahaya da takviye yapmayı planlıyor.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin, Braga'da forma giyen Uruguaylı orta saha Rodrigo Zalazar'ı gündemine aldığı ileri sürüldü.

KİRALAMA HAZIRLIĞI

Sarı-lacivertli kulübün, 26 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi.

Ancak transferle ilgili henüz resmi bir görüşme ya da teklif yapılmış değil.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
2025-2026 eğitim-öğretim yılının okul zili çalıyor! İlk ders Yeşil Vatan | İstanbul'da trafik yoğunluğu
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
Türk Telekom
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"
Memura zam hesabı TAKVİM'de! 2026'da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş'in çelişkili ifadeleri: "Arsa satışı" dediler tapuda izine rastlanmadı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Konya'da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
Velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber! Uzmanı TAKVİM'e anlattı
Özgür Özel 'den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: "Son uyarımdır..."
"Kim Milyoner Olmak İster?"de 300 bin TL'lik TÜİK sorusu! Edebiyat öğretmeni Abdurrahman Günay'ın cevabı ne oldu?
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul'da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı! "Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın"
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti