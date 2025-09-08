Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...

İSMAİL YÜKSEK KARARI Fenerbahçe, Beşiktaş ve yurt dışından kulüplerin talip olduğu İsmail Yüksek'in geleceği hakkında kararını verdi.



Fenerbahçe, Amrabat'ın gidişinden sonra takımdaki rolü daha da büyüyen İsmail ile yoluna devam etme kararı aldı.

AYRILMAK İSTEMEDİ



İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini ilettiği kaydedildi.



Bu sezon Fenerbahçe ile 4 maça çıkan milli oyuncu, gol katkısında bulunmadı.

CENGİZ KARTAL OLUYOR Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte fırsat transferi istiyor.



Teknik direktör Sergen Yalçın, Cerny sonrası yönetimden bir kanat transferi daha istemişti.





YALÇIN İSTİYOR



Beşiktaş, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder transferine yoğunlaşmıştı.



Rotasyonda yerli bir isme ihtiyacı olduğunu bildiren siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yönetim, milli oyuncu için F.Bahçe ile görüşmelere başladı.



İlk kurulan temaslarda oyuncunun 1 yıl kiralanması konusunda el sıkışıldı.



