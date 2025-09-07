En son 2002'de Dünya Kupası'na giden A Milli Futbol Takımımız, 2026 elemelerindeki ikinci maçında İspanya'yı ağırlıyor. Bizim Çocuklar, son Avrupa şampiyonunu devirerek yoluna kayıpsız devam etmek ve puanını 6'ya yükseltmek amacında. Zorlu randevu öncesinde Vincenzo Montella kararını verdi ve ay yıldızlıların ilk 11'i belli oldu. Türkiye - İspanya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün
İSPANYA: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal
Arda Güler (AA)
MAÇA İNGİLİZ HAKEM
Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalıyor. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Chris Kavanagh.
Türkiye'nin Gürcistan karşısındaki gol sevinci (AA)
2. SIRADAYIZ
Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyor.
Hakan Çalhanoğlu (AA)
İSPANYA SON AVRUPA ŞAMPİYONU
İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.
Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı ise bu turda Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
Türkiye İspanya'yı 71 yıl sonra yenmek istiyor (DHA)
TEK EKSİK BARIŞ ALPER
Ay-yıldızlı ekipte, zorlu İspanya maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.
Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemiyor.
İspanya'da ise Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmek amacında (DHA)
LİDER DİREKT GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
Kerem Aktürkoğlu Gürcistan karşısında 2 gol attı (DHA)
SON GALİBİYET 71 YIL ÖNCE
A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 11 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 8 müsabakayı da kazanamadı, 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca, son 7 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.
Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 11 maçtan sadece birini kazanırken, 6 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.
Avrupa Şampiyonası'nda 1'i, 5'i Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 11 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.
Türkiye ile İspanya son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup maçını İspanya 3-0 kazandı. İspanya'nın gollerinden 2'sini Alvaro Morata ve birini Nolito attı.
Dünya Kupası'nda 48 takım mücadele edecek (DHA)
KURAYLA ELEDİ
A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti.
İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.
O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.
Barış Alper Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemiyor (DHA)
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın İspanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.