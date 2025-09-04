🔴CANLI YAYIN | Kahramanmaraş - Osmaniye

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor.

Kupada ilk tur maçında Kahramanmaraşspor ile Osmaniyespor kozlarını paylaşıyor. İki takımda da hedef, sahadan galip ayrılıp adını bir üst tura yazdırmak.

KAHRAMANMARAŞSPOR - OSMANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Kahramanmaraşspor - Osmaniyespor maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te başladı.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.