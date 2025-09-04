PODCAST CANLI YAYIN

🔴CANLI YAYIN | Kahramanmaraş - Osmaniye

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Kupada ilk tur maçında Kahramanmaraşspor ile Osmaniyespor kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
🔴CANLI YAYIN | Kahramanmaraş - Osmaniye

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor.

Kupada ilk tur maçında Kahramanmaraşspor ile Osmaniyespor kozlarını paylaşıyor. İki takımda da hedef, sahadan galip ayrılıp adını bir üst tura yazdırmak.

CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

KAHRAMANMARAŞSPOR - OSMANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan Kahramanmaraşspor - Osmaniyespor maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te başladı.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

