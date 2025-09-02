Bingölspor - Mardin 1969 Spor | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında 12 Bingölspor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor.

Kupada ilk tur maçında 12 Bingölspor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıktı.

Sezonun açılış heyecanını yaşayan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor.

12 BİNGÖLSPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanan 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor maçı 2 Eylül Salı günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

