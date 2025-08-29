PODCAST CANLI YAYIN

EuroBasket'te 2'de 2 yaptık! Türkiye - Çekya: 92-78 | MAÇ SONUCU

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ikinci maçta Çekya ile karşılaştı. 12 Dev Adam, rakibini 92-78 yenerek turnuvadaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Alperen Şengün (EPA)Alperen Şengün (EPA)

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK: 21-27
2. ÇEYREK: 45-37
3. ÇEYREK: 72-62

Cedi Osman (REUTERS)Cedi Osman (REUTERS)

BİR SONRAKİ RAKİP PORTEKİZ

Millilerin turnuvadaki fikstürü şu şekilde;

30 Ağustos: Portekiz
1 Eylül: Estonya
3 Eylül: Sırbistan

Ömer Faruk Yurtseven (EPA)Ömer Faruk Yurtseven (EPA)

AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Türkiye bir sonraki maçında Portekiz ile karşılaşacak (EPA)Türkiye bir sonraki maçında Portekiz ile karşılaşacak (EPA)

TURNUVA FORMATI

2025 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

27 Ağustos-4 Eylül'de oynanacak grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Son 16 turunda A Grubu'nun birincisi ile B Grubu'nun dördüncüsü, A Grubu'nun ikincisi ile B Grubu'nun üçüncüsü eşleşecek. B Grubu'nun ikincisi, A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun birincisi de A Grubu'nun dördüncüsü ile rakip olacak.

C ve D gruplarında da eşleşmeler aynı şekilde gerçekleşecek.

Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak.

Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.

