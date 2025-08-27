Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.
Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.
KALESİNİ KAPATAMADI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.
Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk: 2-4
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş: 2-0
St. Patrick's-Beşiktaş: 1-4
Beşiktaş-St. Patrick's: 3-2
Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1
Lausanne-Beşiktaş: 1-1
Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
OLE 8. KEZ RAKİP
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında Lausanne karşısında Avrupa kupalarındaki 8. maçına çıkacak.
Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde siyah-beyazlı takımla 7 kez boy gösterirken, bu maçlarda 3 galibiyet elde etti.
52 yaşındaki çalıştırıcı, 1 kez rakipleriyle berabere kalırken, 3 maçta ise sahadan puan alamadan ayrıldı.
Solskjaer'in öğrencileri söz konusu maçlarda 14 kez gol sevinci yaşarken, 12 gole ise engele olamadı.