PODCAST CANLI YAYIN

Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne-Sport ile 1-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar, zorlu randevunun ardından adını lig aşamasına yazdırmak isterken diğer yandan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi:
Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.

Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

Emirhan Terzi (EPA)Emirhan Terzi (EPA)

KALESİNİ KAPATAMADI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.

Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk: 2-4
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş: 2-0
St. Patrick's-Beşiktaş: 1-4
Beşiktaş-St. Patrick's: 3-2
Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1
Lausanne-Beşiktaş: 1-1

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Beşiktaş adını Konferans Ligi'ne yazdırmak istiyor (İHA)Beşiktaş adını Konferans Ligi'ne yazdırmak istiyor (İHA)

OLE 8. KEZ RAKİP

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında Lausanne karşısında Avrupa kupalarındaki 8. maçına çıkacak.

Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde siyah-beyazlı takımla 7 kez boy gösterirken, bu maçlarda 3 galibiyet elde etti.

52 yaşındaki çalıştırıcı, 1 kez rakipleriyle berabere kalırken, 3 maçta ise sahadan puan alamadan ayrıldı.

Solskjaer'in öğrencileri söz konusu maçlarda 14 kez gol sevinci yaşarken, 12 gole ise engele olamadı.

David Jurasek (EPA)David Jurasek (EPA)

3 KEZ ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Beşiktaş bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

Gabriel Paulista (EPA)Gabriel Paulista (EPA)

ŞAŞALI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Milot Rashica (REUTERS)Milot Rashica (REUTERS)

FARKLI MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e de 5-0 kaybetti.

Felix Uduokhai (İHA)Felix Uduokhai (İHA)

EN GOLCÜ İSİM OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanına Oktay Derelioğlu sahip.

Beşiktaş formasıyla 1993-1999 tarihleri arasında 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

Siyah-beyazlı takımda Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Tammy Abraham 5, Joao Mario 4, Rafa Silva ve Milot Rashica 3'er, Salih Uçan 2, Moatasem Al-Musrati, Ernest Muçi, Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz da birer kez gol sevinci yaşadı.

David Jurasek (İHA)David Jurasek (İHA)

LİG AŞAMASINA KATILACAK

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.

Milot Rashica (İHA)Milot Rashica (İHA)

SOLSKJAER'İN ŞANSSIZLIĞI

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.

Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.

Tecrübeli teknik adam, Lausanne ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Felix Uduokhai (EPA)Felix Uduokhai (EPA)

3 AYRILIK YAŞANDI

Beşiktaş'ta Lausanne ile oynanan ilk maçın ardından üç oyuncu ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a imza attı.

Sol bek Emrecan Terzi ise 1. Lig temsilcisi Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu.

Alex Oxlade-Chamberlain'in ise kontratı feshedildi.

Milot Rashica Beşiktaş'ın İsviçre deplasmanındaki golünü atmıştı (İHA)Milot Rashica Beşiktaş'ın İsviçre deplasmanındaki golünü atmıştı (İHA)

KONFERANS LİGİ KADROSU

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ın listesinde Jean Onana yer almıyor.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.

Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlainin kontratını feshettiBeşiktaş Alex Oxlade-Chamberlainin kontratını feshetti
Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain'in kontratını feshetti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail'e Gazze tepkisi: Zalimler kaybedecek
ASSAN Group'a bağlı 10 şirkete kayyum! Sahibi Emin Öner'e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
Fondaş Samiye Özlem Gürses'e haciz şoku! Youtube'dan, CHP'den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Galatasaray'a Monaco'dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!
Dışişleri Bakanlığından ve AK Parti'den Netanyahu'nun Ermeni soykırımı iftirasına peş peşe sert tepki: İstismar girişimi
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti! Sürpriz forma
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u uyarmış: "Yanlış yöne gidiyorsun"
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik'teki köy evlerinin temeli atılacak
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış!
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak'taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! İşte yeni sezon yayın tarihi...
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Bu halini unutun! Kutu Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu! “Ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum”