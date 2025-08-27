Milot Rashica (İHA)

SOLSKJAER'İN ŞANSSIZLIĞI

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.

Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.

Tecrübeli teknik adam, Lausanne ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.