Galatasaray'da Manuel Akanji için flaş gelişme! Menajeri geliyor

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, savunma hattı için gündemine aldığı Manuel Akanji konusunda kapıyı kapatmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City ile anlaşma sağlarken oyuncu cephesinde pazarlıklar devam ediyor.

Galatasaray, Manchester City ile 15 milyon pound bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki İsviçreli stoperin temsilcilerine sözleşme teklifini sundu.

Manuel Akanji (Takvim Foto Arşiv)Manuel Akanji (Takvim Foto Arşiv)

AKANJI'NİN TALEBİ

Sporx'in haberine göre Manuel Akanji, Galatasaray'dan 6,5 milyon Euro maaş ve dört yıllık sözleşme talep etti. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattında maaş dengesini bozmak istemiyor. Daha önce Davinson Sanchez'e 5 milyon Euro maaş veren Galatasaray, bu rakamın üzerine çıkmama kararı aldı.

Manuel Akanji (Takvim Foto Arşiv)Manuel Akanji (Takvim Foto Arşiv)

LEVERKUSEN DEVREYE GİRDİ

Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen de Akanji transferi için devreye girdi. Alman ekibinin de oyuncuya cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Manuel Akanji (Takvim Foto Arşiv)Manuel Akanji (Takvim Foto Arşiv)

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Akanji'nin menajeri, gelecek hafta İstanbul'a gelerek Galatasaraylı yetkililerle masaya oturacak. Bu kritik görüşmede oyuncunun geleceği ve Galatasaray'a transfer ihtimali netlik kazanacak.

