Galatasaray'da Manuel Akanji için flaş gelişme! Menajeri geliyor

Galatasaray, Manchester City ile 15 milyon pound bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki İsviçreli stoperin temsilcilerine sözleşme teklifini sundu.

Manuel Akanji (Takvim Foto Arşiv) AKANJI'NİN TALEBİ Sporx'in haberine göre Manuel Akanji, Galatasaray'dan 6,5 milyon Euro maaş ve dört yıllık sözleşme talep etti. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattında maaş dengesini bozmak istemiyor. Daha önce Davinson Sanchez'e 5 milyon Euro maaş veren Galatasaray, bu rakamın üzerine çıkmama kararı aldı.