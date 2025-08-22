Galatasaray'da Manuel Akanji için flaş gelişme! Menajeri geliyor

Galatasaray, Manchester City ile 15 milyon pound bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki İsviçreli stoperin temsilcilerine sözleşme teklifini sundu.
AKANJI'NİN TALEBİ
Sporx'in haberine göre Manuel Akanji, Galatasaray'dan 6,5 milyon Euro maaş ve dört yıllık sözleşme talep etti. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattında maaş dengesini bozmak istemiyor. Daha önce Davinson Sanchez'e 5 milyon Euro maaş veren Galatasaray, bu rakamın üzerine çıkmama kararı aldı.
LEVERKUSEN DEVREYE GİRDİ
Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen de Akanji transferi için devreye girdi. Alman ekibinin de oyuncuya cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.